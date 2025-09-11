Wildes Gerücht! BVB-Star vor dem Abflug zum FC Bayern?

Das Transferfenster in der Bundesliga ist zwar geschlossen, doch Spekulationen um Spielerwechsel reißen nicht ab. Wie das Portal „fichajes.net“ berichtet, plant der FC Bayern, im nächsten Sommer eine Verpflichtung von BVB-Spieler Julian Brandt ins Auge zu fassen.

Brandts Vertrag beim BVB läuft nur noch bis Sommer 2026. Dementsprechend könnte der 29-Jährige Borussia Dortmund sogar zum Nulltarif verlassen.

Zukunft beim BVB ungewiss

Die Bayern-Verantwortlichen sehen laut Bericht großes Potenzial in Brandts Fähigkeiten. Seine Vielseitigkeit passe perfekt in das Münchner Spielsystem. Gleichzeitig bleibt seine Zukunft in Dortmund offen. „Der Vertrag läuft aus, aber die Zukunft ist offen“, erklärte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken kürzlich bei „Sky90“. Vertragsgespräche könnten bei entsprechender Leistung folgen.

Die Dortmunder Zeitung „Ruhr Nachrichten“ schrieb bereits im Sommer, dass Brandt weiter Zeit bekommt, um sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen. Besonders in der letzten Saison überzeugte er mit seiner starken Rückrundenleistung, die dem Klub die Champions-League-Qualifikation sicherte.

Brandts aktueller Stand beim BVB

Zu Beginn der laufenden Saison saß Brandt jedoch zunächst auf der Bank. Im DFB-Pokal gegen Essen und der Bundesliga-Partie in St. Pauli wurde er nur eingewechselt. Dabei zeigte er jedoch gute Leistungen, beispielsweise mit einem Tor am Millerntor. Gegen Union Berlin stand Brandt zuletzt wieder in der Startelf.

Abwarten bleibt das Motto in Dortmund. Auch wenn der FC Bayern bereits Interesse signalisiert haben sollte, könnte Julian Brandt langfristig ein wichtiger Bestandteil des BVB bleiben.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.