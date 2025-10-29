Kapitäns-Hammer bei Borussia Dortmund! Er kommt aus dem Nichts

Nach dem Pokalkrimi gegen Eintracht Frankfurt herrscht beim BVB große Feierstimmung. Auch wenn es erst das Achtelfinale war, konnte Borussia Dortmund einen Top-Verein aus dem Pokal eliminieren.

Und das obwohl BVB-Coach Niko Kovac mit seiner Startaufstellung überraschte. Stammspieler wie Serhou Guirassy und Felix Nmecha kamen nur von der Bank. Dafür durfte Julian Brandt mal wieder starten – und er fiel gleich mit einer großen Geste auf.

BVB-Star Brandt gibt Binde ab

Die Kapitänshierarchie beim BVB ist klar: Emre Can ist der erste Kapitän des Teams – dieser fällt aber Verletzungsbedingt seit Beginn der Saison aus. Die Nummer zwei in der Hierarchie ist Julian Brandt. Vor dem Spiel gegen Frankfurt herrscht aber etwas Verwirrung. In den sozialen Medien postete der BVB die Startaufstellung mit Gregor Kobel als Kapitän.

Beim DFB hieß es allerdings offiziell, dass Brandt Kapitän sei. Als alle Spieler dann auf dem Platz standen, folgte dann die große Überraschung. Plötzlich hatte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck die Binde am Arm – eigentlich der dritte Kapitän.

Brandt erklärt Entscheidung

Nach dem Spiel erklärt Brandt diese Entscheidung in der Mixed Zone: „Ich habe Nico die Binde gegeben, weil ich finde, dass ich in den letzten Wochen nicht so viel in der Startformation war aus verschiedenen Gründen. Für uns ist es als Mannschaft ganz wichtig, ein bisschen Kontinuität zu haben“. Eine große Geste von Brandt, die auch bei den Verantwortlichen des BVB gut ankam, wie die „WAZ“ berichtet.

„Ich glaube, dass es wichtig ist, einen dauerhaften Ansprechpartner zu haben. Er führte die Rolle gerade super aus“, so Brandt, der zuletzt immer mehr aus der Startelf rausrückte. Die Harmonie im Team sei aber gut – und das Kapitänsamt kein großes Thema. Beim BVB läuft es zurzeit- im Pokal weiter und in der Liga auch Champions-League-Kurs und die Stimmung im Team stimmt. Jetzt gilt es das alles am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den FC Augsburg noch einmal unter Beweis zu stellen.