OP für BVB-Star! Droht jetzt ein Ausfall?

Verletzungsgeplagt ist der BVB bereits in die Saison gestartet. Allen voran hat es die Abwehr dabei besonders hart getroffen. Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Emre Can haben den Saisonauftakt verpasst.

Jetzt ist eine weitere Personalie beim BVB fraglich – diesmal allerdings in der Offensive. Julian Brandt hat sich nämlich wohl überraschend einer OP unterziehen müssen. Jetzt steht ein möglicher Ausfall für die kommenden Spiele im Raum.

Operation für BVB-Star

Brandt hatte bereits seit Monaten mit einer Verletzung am linken Handgelenk zu kämpfen. Im Auftaktspiel der Klub-WM gegen Fluminense brach sich Dortmunds Nummer zehn das Kahnbein. „Das ist eine eklige Stelle, weil es nicht so gut heilt. Deswegen muss ich jetzt die Schiene tragen, da komme ich nicht drum herum. Aber ich bin ärztlich herausragend versorgt. Nur die Schiene ist ein bisschen nervig“, erklärte Brandt damals.

Beim BVB entschied man sich wohl gemeinsam gegen eine OP und Brandt lief sowohl im DFB-Pokal als auch in den ersten beiden Ligaspielen mit einer Schiene auf. Laut den „Ruhr Nachrichten“ kam es jetzt aber zu einer Planänderung. Brandt soll während der Länderspielpause operiert worden sein.

Brandt für kommende Duelle fraglich

Dem Bericht zufolge sei die Operation für Brandt gut verlaufen, allerdings soll dem BVB-Star zunächst Ruhe verordnet worden sein. Brandt wurde am Montag allerdings schon wieder am BVB-Gelände gesichtet.

Ob Dortmunds Kreativspieler jetzt ausfallen wird, ist noch offen. Am kommenden Samstag (13. September) wird der BVB nach Heidenheim reisen, bevor er dann nächste Woche Dienstag (16. September) für Schwarz-Gelb in Turin die Champions-League startet. Wichtige Duelle für den BVB, bei denen Brandt allerdings noch fraglich ist.