BVB-Star mit ehrlicher Beichte – Gefahr noch nicht vorbei

Julian Brandt sorgt mit einer Verletzungs-Beichte für Aufsehen bei Borussia Dortmund. Der Mittelfeldspieler spielt seit der Club-WM mit einem Kahnbeinbruch im linken Handgelenk.

Beim Sieg gegen Ulsan HD (1:0, hier alle Highlights) trug er eine Schiene am Arm. Schon im ersten Club-WM-Spiel gegen Fluminense erlitt er die Verletzung. Aktuell nur eine Beeinträchtigung – doch die könnte noch zu einem größeren Problem werden.

Borussia Dortmund: Brandts Gesundheit im Fokus

Nach dem Spiel in Cincinnati offenbarte Brandt den Schweregrad der Verletzung. „Ich habe mir in der zehnten Minute gegen Fluminense das Handgelenk gebrochen“, erklärte er. Trainer Niko Kovac ergänzte: „Die nächsten drei Monate wird er sicher damit spielen und trainieren müssen.“ Und die Gefahr ist noch nicht gebannt: Ob eine Operation notwendig wird, bleibt ungewiss.

In den kommenden Tagen steht eine zusätzliche Untersuchung im Mannschaftsquartier in Fort Lauderdale an. „Da werden wir sehen, ob sich was verschoben hat. Ich hoffe nicht. Denn das würde zu einer Operation führen“, sagte Kovac. Trotz der ernsthaften Verletzung versprüht Brandt Zuversicht: „Es klingt schlimmer als es aussieht.“

Borussia Dortmund hofft auf schnelle Heilung

„Es ist nur eine eklige Stelle, weil es da nicht gut heilt“, erklärte der Offensivspieler weiter. Borussia Dortmund beobachtet die Situation sehr genau, da eine Operation Brandts Verfügbarkeit stark einschränken könnte. Der BVB braucht seinen Nationalspieler, um über die nächsten Monate auf bestem Niveau konkurrenzfähig zu bleiben.

Borussia Dortmund steht vor der Herausforderung, die Belastung des Leistungsträgers zu steuern. Brandt bleibt trotz der Einschränkungen im Fokus der Planungen. In kritischen Spielen wird der Offensivmann weiterhin eine Schiene tragen müssen. Dennoch zeigt Borussia Dortmund Vertrauen in Brandt und will eine rasche Rückkehr zur Normalität ermöglichen.

