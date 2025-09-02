Blitz-Abschied perfekt! Talent verlässt den BVB und wechselt zur Konkurrenz

Auf der Zugangsseite tat sich bei Borussia Dortmund am Deadline-Day (1. September) erwartbar nichts mehr. Mit Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka, Aaron Anselmino und Fabio Silva hatte der BVB sein finanzielles Pulver verschossen.

Anders auf der Abgangsseite. Da verkündete der BVB zum Ende des Transferfensters noch einen Wechsel. Juwel Yannik Lührs verlässt das Ruhrgebiet und schließt sich stattdessen der TSG Hoffenheim an. Ein Schritt, der durchaus Sinn ergibt.

BVB gibt Lührs ab

Am Samstag (30. August) hatte Lührs für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund noch 90 Minuten auf dem Platz gestanden. Das Abschiedsspiel von Trainer Mike Tullberg (1:2 gegen Gladbach II, hier alles nachlesen) wurde zeitgleich auch zu seinem letzten Spiel in Schwarz-Gelb.

Lührs hatte sich dem Dortmunder Nachwuchs vergangene Saison angeschlossen. Doch nach einem Jahr schon wieder der Abflug. Ein Grund dürfte der Abstieg der U23 in die Regionalliga gewesen sein. Bei der TSG Hoffenheim, wo Lührs ebenfalls erstmal in der U23 eingeplant ist, kann er weiterhin 3. Liga spielen, sich empfehlen und entwickeln.

Lührs war schon bei den Profis

Langfristig dürfte der 21-Jährige auf eine Beförderung in den Profikader hoffen. Die Chancen dazu dürften in Sinsheim höher stehen, als in Dortmund. Und das, obwohl Lührs in der vergangenen Saison bereits sein Profi-Debüt feiern durfte.

Beim 1:3 in Mainz (9. November) durfte er nach einer roten Karte gegen Emre Can erstmal Bundesliga-Minuten schnuppern. Einige Wochen später kam er auch beim 1:1 gegen Hoffenheim zu einem Kurzeinsatz. Anfang des Jahres musste der damalige Trainer Nuri Sahin gegen Bayer Leverkusen sogar 90 Minuten auf Lührs setzen, weil so ziemlich die gesamte Stammabwehr des BVB ausgefallen war.

Die Ablöse für Lührs soll Medienberichten zufolge bei rund 400.000 Euro liegen. Der Innenverteidiger war erst im vergangenen Jahr für eine ähnliche Summe aus Hannover nach Dortmund gekommen.