Kovac verkündet frohe Kunde! BVB-Fans atmen auf

Am Samstag (23. August) ist es so weit: Der BVB startet gegen den FC St. Pauli in die Bundesligasaison. Das erste Pflichtspiel des Jahres war es aber nicht. Schließlich stand am Montag (18. August) bereits das DFB-Pokal-Spiel gegen RW Essen an.

Ein denkbar knapper 1:0-Erfolg, der jedoch in der letzten Minute von einem brutalen Ereignis überschattet wurde. Komplett unnötig wurde BVB-Verteidiger Yan Couto übel am Knie getroffen. Alles sah nach einem langen Ausfall aus, doch jetzt gibt Kovac ein Update.

Aufatmen beim BVB

Eine schreckliche Szene. Komplett unnötig springt Essen-Spieler Kelsey Owusu Yan Couto auf der Torauslinie ins Knie. Das Bein des BVB-Verteidigers knickte dabei komplett nach hinten. Unter starken Schmerzen wurde Yan Couto vom Feld getragen.

Es war kein schöner Anblick für die BVB-Fans, schließlich hat Trainer Niko Kovac bereits enorme Personalsorgen in der Defensive. Eine weitere schwere Verletzung wäre fatal. Doch vor dem Bundesligaauftakt gegen St. Pauli (23. August, 18.30 Uhr) gibt der BVB-Coach jetzt Entwarnung.

Bittere Nachricht bei Ryerson

„Er hat noch einen Verband am Knie, aber es sieht erstaunlich gut aus“, so Kovac auf der PK vor dem Spiel. Ein großes Aufatmen beim BVB. Yan Couto scheint also für den Bundesligaauftakt zur Verfügung zu stehen – vielleicht sogar in der Startelf?

Schlechter sieht es allerdings für Julian Ryerson aus, bei dem es noch „keine Verbesserung“ an der Wade gab. Der Verteidiger ist weiterhin nicht im Teamtraining. „Wir hoffen, dass es noch reicht“, meint Kovac. Zuversichtlich klingt das allerdings nicht. Ein neuer Verteidiger in den letzten tagen des Transferfensters scheint für den BVB daher noch unvereinbar. Transferexperte Fabrizio Romano hat mit Aaron Anselmino vom FC Chelsea einen neun Namen ins Rennen geworfen. Schwarz-Gelb bleibt aber nicht mehr viel Zeit – die nächsten Tage bleiben spannend.