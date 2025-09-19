BVB gegen Wolfsburg im Nachteil? VfL-Profi will davon nichts hören

Der Bundesliga-Start lief für Borussia Dortmund bislang recht ordentlich. Das soll sich für den BVB jetzt auch gegen den VfL Wolfsburg fortsetzen, der am Sonntag (21. September, 19.30 Uhr) zu Gast sein wird.

Vor dem Spiel hat DER WESTEN mit Wolfsburg-Profi Aaron Zehnter über das Duell gegen den BVB gesprochen. Der Youngster hat im Interview unter anderem betont, was zählen wird, um bei Borussia Dortmund nicht mit leeren Händen nach Hause zu fahren.

BVB – Wolfsburg: Aaron Zehnter im Interview

DER WESTEN: Hallo Aaron, als wir vor rund vier Monaten miteinander gesprochen haben, warst du noch in der 2. Liga beim SC Paderborn. Jetzt spielst du in der Bundesliga für Wolfsburg und hast sogar schon im zweiten Einsatz dein erstes Tor gemacht. Verrückt, wie schnell das ging, oder?

Aaron Zehnter: Ich hätte mir nicht erträumen können, dass es so schnell so gut läuft. Das ging schon echt rasant. Als das Angebot von Wolfsburg kam, wusste ich sofort: ‚Das will ich unbedingt machen, diesen Schritt in die Bundesliga möchte ich gehen.‘ Und dass ich dann direkt im zweiten Spiel auch noch ein Tor machen konnte – das war ein unfassbar schönes Gefühl.

Was hat dich an einem Wechsel zum VfL Wolfsburg überzeugt?

Als das Angebot des VfL kam, habe ich mir in Wolfsburg alles genau angeschaut – und ich war sofort überzeugt. Die Bedingungen hier sind top, das ganze Umfeld extrem reizvoll. Alles hat sich für mich absolut stimmig angefühlt, deshalb war schnell klar: ‚Ich will diesen Weg gehen.‘

Was darf die Bundesliga vom VfL Wolfsburg in dieser Saison erwarten?

Wir wollen mit unserem Fußball überzeugen – spielerisch stark auftreten, aber eben nicht nur zocken. Auch mal lange Bälle spielen, wenn es nötig ist. Natürlich hängt das auch immer vom Gegner ab. Wichtig ist, dass wir hinten stabil stehen und einfache Gegentore vermeiden. Die Saison ist noch jung, aber ich bin überzeugt, dass wir unseren Weg gehen werden.

Wolfsburg-Profi Aaron Zehnter gegen den BVB wichtige Punkte holen. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Was hast du dir selbst für Ziele vorgenommen?

Mein Ziel ist es, so viel Spielzeit wie möglich zu bekommen. Nach der Vorbereitung hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich gleich in den ersten beiden Spielen über 90 Minuten auf dem Platz stehen würde. Jetzt will ich Druck machen und zeigen, dass ich mehr Einsätze verdiene. Dass ich schon so viel spielen durfte, ist super – und ich konnte beweisen, dass ich jederzeit bereit bin, wenn der Trainer auf mich setzt.

Kommen wir zu eurem nächsten Gegner. Der BVB war vor eurem Spiel in der Champions League gegen Juventus gefordert. Das habt ihr euch sicherlich genau angeschaut.

Klar, das war ein Topspiel, spannend bis zur letzten Sekunde. Champions League schaue ich sowieso immer an – und wenn dann noch mit dem BVB der nächste Gegner dabei ist, umso mehr. Da achtet man schon genau darauf, wie sie auftreten, und versucht, ein paar Dinge mitzunehmen, die uns am Wochenende helfen können.

„Hoffen, dass wir die Fans ruhigstellen“

Ist das ein Vorteil, wenn der Gegner unter der Woche bereits international im Einsatz war und man selbst Pause hatte?

Ob es wirklich ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Auf der einen Seite ist es wichtig, viele Spiele zu haben, um in einen Rhythmus zu kommen. Auf der anderen Seite kann es auch schwierig sein, wenn man unter der Woche 90 Minuten geht und am Wochenende direkt wieder ran muss. Man darf aber auch nicht vergessen: Das Spiel ist erst am Sonntag, sie haben also genügend Zeit zur Regeneration. Deshalb sehe ich es nicht unbedingt als großen Vorteil für uns.

Der BVB hat es schon oft gezeigt: Offensiv sind die Dortmunder stark, gleichzeitig aber auch wackelig in der Defensive. Wie wollt ihr das ausnutzen?

Am Ende geht es immer darum, Fehler des Gegners auszunutzen – Fußball ist nun mal ein Fehlersport. Gleichzeitig wollen wir uns natürlich auch selbst Chancen herausspielen und nicht nur auf Fehler hoffen. Klar, es ist schwer, gegen so eine Mannschaft anzutreten – vor allem in ihrem Stadion. Ich persönlich durfte noch nie im Westfalenstadion spielen und freue mich riesig darauf. Unser Ziel ist klar: Wir wollen unseren Matchplan durchziehen, ihre Stärken so gut wie möglich unterbinden und selbst mutig auftreten. Ich bin überzeugt, dass wir die Qualität haben, um dort Punkte mitzunehmen.

Du hast gerade das Stadion mit dieser großen Kulisse angesprochen. Was erwartest du für eine Atmosphäre?

Man hört schon viel darüber, dass da eine besondere Stimmung ist. Auf das Spiel freue mich deshalb richtig und hoffe, dass wir die Dortmunder Fans dann etwas ruhigstellen können.