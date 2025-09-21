Kuriose Trikot-Enthüllung vor BVB – Wolfsburg: Fans trauen ihren Augen kaum

Da war die Vorfreude bei vielen BVB-Fans in den vergangenen Jahren immer so groß, als die neuen Trikots angekündigt wurden. Doch immer wieder wurden sie enttäuscht. Jetzt wurden die Anhänger von Borussia Dortmund vor dem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (21. September, 19.30 Uhr) überrascht.

Denn anlässlich des Weltkindertages am 20. September haben die BVB-Fans rund um das Heimspiel gegen Wolfsburg die Möglichkeit, einen ganz kuriosen Trikotflock zu holen. Es handelt sich dabei um eine neue Kooperation mit der „Sesamstraße“.

BVB – Wolfsburg: Irre Trikot-Aktion für Heimspiel

Die Kooperation wurde eingegangen, um gemeinsam Bildung, Diversität, Inklusion, Bewegung, Nachhaltigkeit und Gesundheit für Kinder zu fördern, erklärt der BVB vor dem Heimspiel gegen Wolfsburg. Die Partnerschaft beinhaltet außerdem eine umfassende Lizenzkooperation und eröffnet ein vielfältiges Produktspektrum für große und kleine Kinder gleichermaßen.

Die Charaktere der beliebten Kinderserie werden dann auch zu Besuch im Signal-Iduna-Park sein. Für die Stadionbesucher gibt es dann auch die Möglichkeit, an den Kiosken einen besonderen „Sesamstraße“-Becher zu erwerben. Diese Becher sind auf 9.009 Exemplare limitiert und für einen Kaufpreis von 2 Euro erhältlich. Der Erlös wird an die BVB-Stiftung „leuchte auf“ für die Unterstützung von Projekten im Bereich Kinderschutz und Kinderrechte gespendet.

Dann wäre da auch noch der außergewöhnliche Trikotflock, der für die aktuellen Heim- und Auswärtstrikots erhältlich ist. Verschiedene Charaktere der „Sesamstraße“, darunter Ernie und Bert, Grobi, Elmo und das Krümelmonster, geben dieser Trikot-Rückansicht einen besonderen farblichen Anstrich. Der Flock ist ab sofort im Onlineshop und in den Fanshops erhältlich.

Fans gespalten

So wichtig und schön die Aktion des BVB gegen Wolfsburg auch ist, so ernüchternd fallen die Reaktionen der Anhänger aus. Sie wurden in den vergangenen Jahren immer wieder mit den neuen Trikots enttäuscht, und sind umso überraschter, als sie die Beflockung der ganz besonderen Jerseys gesehen haben.

„Ist das KI oder ist das echt? Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was ich bei den BVB-Trikots glauben soll“, „Die Aktion an sich ist schön, aber mit den ganzen hässlichen Trikots, die wir haben, kann ich sie irgendwie nicht feiern“ und „Toller Flock, aber leider hässliches Trikot“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

