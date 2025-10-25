Rückkehr zum BVB? Juwel lässt aufhorchen

Neben mehreren Abgängen im vergangenen Sommer gab es auch zwei Leihen beim BVB. Neben Diant Ramaj, der beim 1. FC Heidenheim das Tor hütet, wurde Kjell Wätjen an den VfL Bochum verliehen. Dort soll der Youngster viel Spielpraxis sammeln.

Eine Kaufoption oder Kaufpflicht wurde in dem Leihdeal nicht vereinbart. Dennoch hält sich der 19-Jährige bezüglich einer BVB-Rückkehr noch bedeckt. Seine Zukunft scheint offen. Einen Abgang aus Dortmund schließt er nicht aus.

BVB: Leihtalent Wätjen spricht über Rückkehr

„Final ist noch nichts“, erklärte die BVB-Leihgabe im Interview mit „Sport1“. Auch wenn Wätjen derzeit als Leihgabe für Bochum aufläuft, steht er weiter im Fokus der Verantwortlichen von Borussia Dortmund.

Auch interessant: Kovac mit klarer Warnung an seine Spieler! „Das geht nicht gut“

„Immer wieder erkundigen sich Verantwortliche aus dem Verein bei mir. Das gibt mir ein gutes Gefühl“, verrät der Rechtsfuß. Der Vertrag des Mittelfeldspielers beim BVB läuft noch bis Sommer 2028. Eine Kaufoption am Ende seiner Leihe besitzt der VfL Bochum nicht.

Bei den Dortmundern feierte er im Mai 2024 beim 5:1-Sieg gegen Augsburg ein Hammer-Debüt mit einem Tor und einer Vorlage. „Das war mit der schönste Tag in meinem Leben“, erinnert er strahlend. Doch der Traumstart brachte auch Druck mit sich. Selbstkritisch sagt Wätjen: „Manchmal wünsche ich mir, dass es nicht so gut gelaufen wäre. Auch um mich selbst und die Erwartungen, die ich hatte und habe, zu bremsen. Aber ich bin trotzdem sehr glücklich darüber.“

Mehr Spielpraxis, aber kein Stammplatz

Um beim BVB langfristig Fuß zu fassen, soll Wätjen zunächst Spielpraxis bei Bochum sammeln. Der Youngster kommt bei den Blau-Weißen regelmäßig zum Einsatz und absolvierte bisher neun Pflichtspiele. Eine Torvorlage steht bislang zu Buche – seinen Stammplatz hat der 19-Jährige allerdings noch nicht sicher. In der 2. Bundesliga startete Wätjen nur vier Mal von Beginn an und stand durchschnittlich etwas länger als eine Halbzeit pro Spiel auf dem Platz.

Mehr Nachrichten für dich:

Wie es für Wätjen nach der aktuellen Saison weitergeht, bleibt spannend. Eine Rückkehr zum BVB könnte ihm neue Chancen eröffnen – Alternativen wollen beide Seiten dennoch nicht ausschließen. Doch im Dortmunder Mittelfeld ist die Konkurrenz gewaltig. Ob es im kommenden Jahr wieder eine Leihe oder einen festen Abgang geben wird?