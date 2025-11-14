Im Tal der Tränen: BVB-Juwel wird zur tragischen Figur

Während viele BVB-Spieler in Dortmund geblieben sind, gibt es auch zahlreiche Nationalspieler – nicht nur im Team von Trainer Niko Kovac. Denn aktuell findet die U17-Weltmeisterschaft in Katar statt. Mit dabei sind auch zahlreiche Top-Talente der Borussia.

Einer von ihnen ist Mathias Albert, der mit den USA den großen Traum von der Weltmeisterschaft hatte. Die Betonung liegt auf „hatte“. Denn das 16-jährige BVB-Juwel muss diesen Traum aufgeben – und das auf dramatische Art und Weise.

BVB-Juwel wird zur tragischen Figur

Dabei lief zunächst alles nach Plan. Albert ist im US-Team absolut gesetzt und gehörte beim souveränen Gruppensieg zu den stärksten Spielern. Ein Tor, eine Vorlage – der Dortmunder trug maßgeblich zum Achtelfinaleinzug gegen Marokko bei. Und auch dort begann die Partie vielversprechend. In der 21. Minute brachte Jude Terry die USA in Führung und legte damit den Grundstein für ein mögliches Viertelfinale.

In einer ausgeglichenen Partie gegen die Marokkaner hatte Albert dann in der 59. Minute die große Möglichkeit, schon früh alles klarzumachen. Der 16 Jahre alte Stürmer durfte einen Elfmeter schießen – und vergab kläglich. Der Schuss des Youngsters ging am Tor vorbei.

Die Folge: Die Partie wurde zum Nervenkrimi. Marokko drückte immer mehr und glich in der 89. Minute aus. Statt Verlängerung ging es direkt ins Elfmeterschießen.

Albert verwandelt Elfmeter, fliegt aber raus

Das BVB-Talent war der vierte US-Schütze. Zuvor hatten ein Teamkollege von ihm und ein Marokkaner verschossen. Albert verwandelte seinen zweiten Elfmeter im Spiel dann souverän. Danach traf Marokko zum 4:3 und durfte wenig später erneut jubeln. Denn der nächste US-Spieler verschoss seinen Penalty. Marokko war weiter, die USA im Tal der Tränen.

Besonders bitter: Mit Alberts vergebenem Elfmeter zum möglichen 2:0 wäre die Entscheidung vermutlich gefallen. So aber endet die U17-WM für ihn und sein Team im Tal der Tränen. Immerhin: Für Borussia Dortmund hat das Drama auch eine positive Seite. Albert wird nun früher als geplant zurückkehren und steht der U19 im Jahresendspurt wieder zur Verfügung.