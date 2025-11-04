Hammer-Start bei U17-WM! BVB-Talent wird direkt zum Matchwinner

Mit gleich fünf Talenten ist der BVB bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar vertreten – und zwei von ihnen durften zum Auftakt jubeln. Mussa Kaba (Deutschland), Mathis Albert (USA), Miguel Adje (Schweiz) sowie Samuele Inacio und Luca Reggiani (beide Italien) zeigen auf der größten Jugendbühne der Welt, was in ihnen steckt. Das Turnier startete am Montag mit den ersten acht Partien – und mittendrin ein Dortmunder Matchwinner.

BVB-Duo startet mit Sieg

Im Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Katar stand die italienische U17 im Rampenlicht. Während Luca Reggiani die komplette Spielzeit auf der Bank blieb, drehte sein Teamkollege Samuele Inacio richtig auf. Der Offensivmann erzielte in der 19. Minute das entscheidende 1:0 – und das nach feiner Vorlage von Benit Borario. Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten Sieg für Italien. Inacio wurde anschließend zum Spieler des Spiels gewählt – ein perfekter Start in das WM-Abenteuer.

Auch interessant: Absoluter Champions-League-Wahnsinn! Und der BVB ist mittendrin

Für den 17-Jährigen war es bereits der zehnte Treffer im Trikot der italienischen U17, und das in nur 14 Einsätzen. Der Junge hat ein echtes Näschen für Tore – und das nicht nur im Nationalteam. Scouts aus aller Welt dürften den Namen Inacio längst auf dem Zettel haben.

Beim BVB ist der Youngster trotz seines jüngeren Jahrgangs schon eine feste Größe in der U19. In 14 Pflichtspielen der laufenden Saison traf Inacio bereits siebenmal und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Inacio beeindruckt auch bei Borussia Dortmund

Der Offensivspieler kam im Sommer 2024 von Atalanta Bergamo nach Dortmund und brauchte kaum Eingewöhnungszeit. Schon in den ersten Wochen zeigte er, warum der BVB ihn unbedingt wollte. Mit seiner Technik, Spielintelligenz und Torgefahr passt er perfekt ins Dortmunder Nachwuchskonzept.

Auch bei den Profis durfte Inacio schon reinschnuppern. Im Sommer war er Teil der BVB-Delegation bei der Klub-WM – ein deutliches Zeichen, welches Potenzial die Verantwortlichen in ihm sehen. Für Einsätze in der Bundesliga ist es zwar noch zu früh, doch die Richtung stimmt.

Mehr Nachrichten für dich:

Das Turnier in Katar könnte für Inacio zum nächsten Karriereschub werden. Der BVB jedenfalls darf stolz auf seine Talente sein – und die Konkurrenz dürfte ganz genau hinschauen, wer da in Schwarz-Gelb heranwächst.