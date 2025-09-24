Ex-BVB-Coach Tullberg atmet auf – ihm gelingt ein wichtiger Schritt

Obwohl die Saison schon gestartet war, entschied sich Mike Tullberg für einen überraschenden Schritt. Er hat die U23 des BVB verlassen und den Schritt zum FC Midtjylland nach Dänemark gewagt.



Tullberg war beim BVB ein beliebter Trainer. Innerhalb der vergangenen Saison konnte er bei den Profis als Interimstrainer bleibenden Eindruck hinterlassen. Doch er kehrte dem BVB kürzlich den Rücken. Bei seinem neuen Klub gelingt ihm jetzt ein wichtiger Schritt.

Ex-BVB-Coach mit Fehlstart

Tullbergs Start beim FC Midtjylland glich einer Katastrophe. Sein Debütspiel gegen den FC Nordsjaelland vergeigte er komplett. Nachdem der Klub vor Tullberg die ersten sieben Saisonspiele nicht verloren hatte, folgte beim Tullberg-Debüt gleich die erste Niederlage (0:1). Das hatte sich der Ex-BVB-Coach mit Sicherheit anders vorgestellt.

Doch Tullberg gelang in den Folgespielen die Wende. Im dänischen Pokal folgte nach der Niederlage ein 3:0-Erfolg und in der Liga konnte der FC Midtjylland wieder 2:0 gewinnen. Der Fehlstart war für Tullberg also schon abgehakt. Doch jetzt folgte der erste große Schritt: Tullberg konnte auf der europäischen Bühne glänzen.

Europa-Debüt geglückt

Das war wohl Tullbergs wahrer Grund, den BVB überhaupt zu verlassen. Von der Regionalliga beim BVB konnte Tullberg einen Riesenschritt zu einem europäischen Verein machen. Und das Debüt in Europa gelang ihm komplett.

Gegen Sturm Graz startete der FC Midtjylland in die neue Europa-League-Saison. Mit Sicherheit kein geschenktes Spiel. Wer allerdings in absoluter Geschenke-Laune war, hat einen Vor- und Nachnamen: Sturm-Graz-Torwart Oliver Christensen. Zwei unfassbare Torwartfehler in der siebten und 88. Minute sicherten Tullberg einen 2:0-Erfolg. Ein Einstand nach Maß in Europa für den Ex-BVB-Coach.