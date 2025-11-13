Neuer BVB-Hammer lässt Fans explodieren – „Dann brennt der Baum“

Sportlich wissen die BVB-Fans aktuell nicht genau, wo ihr Verein steht. Zwischen stabilen Ergebnissen, die zuletzt etwas eingebrochen sind und einem Fußball, der nicht gut ankommt – die Anhänger sind derzeit im Zwiespalt mit Verein und Mannschaft.

Doch bei einem sind sich alle BVB-Fans jetzt einig. Der Leak für das neue BVB-Trikot der Saison 2026/27 lässt die Anhänger explodieren.

BVB-Trikot-Leak

BVB und Trikots – es ist häufig ein schwieriges Pflaster. Immer wieder wurden die Fans von Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren enttäuscht. In diesem Jahr sorgte insbesondere das Auswärtstrikot für große Verwunderung. Grau, mit gelben Akzenten und ein rotes Vodafone-Logo – viele Fans können hiermit nicht viel anfangen (hier mehr dazu).

Das renommierte Portal „Footy Headlines“, die immer wieder zutreffende Trikot-Leaks veröffentlichen, haben jetzt neue Informationen für das neue BVB-Heim-Trikot der kommenden Saison. Ein Detail lässt dabei die Fans vor Wut platzen.

Fans außer sich

Wie „Footy Headlines“ berichtet, wird das Heim-Trikot der Saison 26-27 weiße Details haben. Kein Novum bei Borussia Dortmund. Weiß war bereits vor 20 Jahren mal in BVB-Trikots mit eingearbeitet. Zu den klassischen Vereinsfarben gehört weiß dennoch nicht. Auf „X“ beharren die BVB-Fans auf die Vereinsfarben schwarz und gelb.

„Dann brennt der Baum, scheinbar hat Puma die Banner der Ultras nicht verstanden! schwarz und gelb sind unsere Farben!!“, schreibt ein Anhänger Wutgeladen auf „X“. Ein Fan sieht das ähnlich: „Erneutes Beispiel dafür, dass Puma nicht auf die Fans vom BVB hört. Borussia ist schwarzgelb und das soll auch so bleiben!“ Ein weiterer User zieht ein klares Urteil:“ Schwarz und Gelb sind die Farben und nicht Weiß. PUMA muss weg.“ Doch es gibt auch Stimmen die das neue Trikot-Detail unkritischer sehen: „ Sieht echt gut aus! Glaubt mir. Nur ist es erst etwas, woran man sich gewöhnen muss, da das weiß schon echt ein Hingucker ist! Das fällt schon auf.“

BVB und Trikots – immer wieder ein heiß diskutiertes Thema. Diesmal scheinen die Fans aber wirklich auf die Barrikaden zu wollen – oder wird das letztendliche Ergebnis doch überzeugen?