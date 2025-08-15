BVB spielt auf dem Transfermarkt mit dem Feuer – selbst, wenn es jetzt rund geht

Das Sommer-Transferfenster der Saison 2025/26 neigt sich dem Ende zu. Die letzten Wochen laufen und der BVB hat nicht mehr viel Zeit, aktiv zu werden. Doch bekanntlich beginnt genau jetzt die heiße Phase.

In den letzten Wochen und Tagen kommt immer viel Bewegung ins Transfergeschehen. Sowohl Schnäppchen als auch Paniktransfers sind in dieser Phase keine Seltenheit. So oder so wird auch der BVB die letzten Tage nutzen müssen, um seinen Kader zu verstärken. Doch selbst, wenn es jetzt noch rund geht, gehen die BVB-Bosse ein riesiges Risiko ein.

BVB bislang blass

Aktuell hat der BVB einen Spieler im Kader, der zuvor das schwarz-gelbe Trikot nicht getragen hat: Jobe Bellingham. Alle anderen Neuzugänge wurden entweder nach einer Leihe fest verpflichtet, wie Daniel Svensson, oder sie sind Leihrückkehrer, wie Sebastien Haller. Mit Bellingham hat Borussia Dortmund zu Beginn der Transferphase einen wahren Highlight-Transfer getätigt. Doch seitdem herrscht Stille.

Einerseits soll es ein Wunsch von Trainer Niko Kovac gewesen sein, mit einem kleinen Kader in die Saison zu gehen, andererseits kündigte Sebastian Kehl aber an, auf dem Markt noch aktiv zu werden. Das scheint auch keine Frage mehr zu sein: Spätestens nach der Verletzung von Niklas Süle ist ein Innenverteidiger Pflicht. Das Risiko, dass ein Neuzugang allerdings floppt, ist enorm.

Ein Spiel mit dem Feuer

Auch wenn der BVB in den letzten Tagen nochmal tief in die Tasche greifen sollte, droht den möglichen Transfers ein schwerer Einstand. Die Vorbereitung des BVB ist über weite Strecken schon abgeschlossen. Es stehen keine Testspiele mehr an. Mögliche Neuzugänge haben daher gar keine Chance mehr, sich im Kader einzuleben. Kovac ist gezwungen, die neuen Spieler sofort ins kalte Wasser zu werfen. Oft genug hat sich in der Vergangenheit gezeigt, wie fatal es sein kann, wenn Neuzugänge die gesamte Vorbereitung verpassen.

Ein Beispiel zuletzt: Yan Couto. Er kam im vergangenen Jahr spät und spielte ein schwaches Jahr. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive sind beim BVB noch Transfers zu erwarten – heiß gehandelt wird allerdings bislang kein Name so wirklich. Spieler wie Fabio Silva scheinen wieder abzukühlen und ein Verteidiger wie Ko Itakura wurde den Dortmundern vor der Nase weggeschnappt. Somit verdichtet sich alles auf die letzten Tage: ein Spiel mit dem Feuer des BVB.