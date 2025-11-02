Wildes Gerücht! Ex-BVB-Coach Edin Terzic vor Hammer-Rückkehr?

Immer wieder gab es in den vergangenen Monaten Gerüchte um Ex-BVB-Coach Edin Terzic. So sollen immer wieder Mannschaften an seiner Verpflichtung interessiert gewesen sein, doch es kam nicht zur Anstellung.

Ist es jetzt vielleicht so weit? Edin Terzic steht offenbar vor einer Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne. Der ehemalige Trainer des BVB wird beim VfL Wolfsburg als heißer Kandidat auf den Posten von Paul Simonis gehandelt. Nach Informationen mehrerer Medien könnten die Niedersachsen schon bald handeln – besonders, wenn das nächste Spiel verloren geht.

Ex-BVB-Coach Terzic im Fokus

Beim VfL wächst der Druck gewaltig. Das Pokal-Aus gegen Holstein Kiel und die schwache Bilanz in der Liga haben die Geduld der Verantwortlichen strapaziert. Trainer Paul Simonis, erst im Sommer gekommen, steht massiv in der Kritik. Sollte auch das Heimspiel gegen Hoffenheim (2. November, 17.30 Uhr) schiefgehen, dürfte seine Entlassung kaum noch zu verhindern sein.

Auch interessant: Es herrscht Klarheit! Kovac teilt für Augsburg – BVB wichtige Nachricht mit

Wolfsburgs Verantwortliche sollen sich bereits auf mögliche Nachfolger vorbereiten. Neben Bruno Labbadia, der die Wölfe schon von 2018 bis 2019 trainierte, rückt nun vor allem Edin Terzic in den Fokus. Der 43-Jährige gilt als idealer Kandidat, um das Team zu stabilisieren und wieder Richtung obere Tabellenhälfte zu führen.

Der BVB-Ex-Coach ist seit seinem Abschied aus Dortmund im Sommer 2024 vereinslos. Laut Medienberichten hatte Terzic in den vergangenen Monaten mehrere Offerten ausgeschlagen – unter anderem von Juventus Turin, der AS Monaco, Real Sociedad und dem FC Everton. Der gebürtige Mendener wollte sich offenbar eine Auszeit gönnen, doch nun könnte es ihn wieder in die Bundesliga ziehen.

Erfahrung als Trumpf im Trainerpoker

Seine Erfolge beim BVB sprechen für sich: Pokalsieg 2021, Vizemeisterschaft 2023 und der beinahe gewonnene Meistertitel 2024. Terzic gilt als akribischer Arbeiter, der junge Spieler fördert und emotionale Führungsstärke besitzt – Qualitäten, die Wolfsburg derzeit schmerzlich vermisst.

Mehr Nachrichten für dich:

Ob der VfL tatsächlich zuschlägt, hängt wohl vom Ergebnis am Wochenende ab. Sollte Simonis erneut verlieren, könnten die Verantwortlichen schnell handeln. Für Terzic wäre es die Rückkehr in die Liga, in der er beim BVB seinen größten Erfolg feierte – und womöglich der nächste Karriereschritt nach einer kurzen Pause.