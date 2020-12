BVB: Terzic wehrt sich gegen heftige Kritik – „Verlasse mich auf Leute, die mich kennen“

Gerade einmal eine Woche ist Edin Terzic beim BVB im Amt, da muss er sich schon krasser Kritik von Deutschlands Fußball-Experten aussetzen.

Der erste Angreifer ist Ex-Bayern-Star Mehmet Scholl. Der 50-Jährige kritisierte den BVB-Coach heftig, wogegen Terzic sich nun wehrte.

BVB: Scholl attackiert Terzic heftig

„In seinen Worten steckt nicht viel drin. Das ist so, als würde ich sagen, morgen geht die Sonne weiter. Seine Analyse ist nicht greifbar. Ich kann diese Sprache nicht mehr hören. Ich sollte früher auch von ,Box‘ statt von einem Strafraum sprechen. Oder von einer diametral abkippenden Doppelsechs. Ich habe mich geweigert“, sagte Scholl bei „Bild“.

Mehmet Scholl hat Edin Terzic scharf kritisiert. Foto: imago/Camera4

Heftige Vorwürfe für einen Trainer, der gerade einmal sieben Tage im Amt ist. Jetzt hat Edin Terzic darauf reagiert. „Eigentlich fand ich Mehmet Scholl mit seinen Aussagen und seinen Kommentaren immer gut und habe da großen Respekt vor, was er in den letzten Jahren auf dieser Bühne geleistet hat“, fing Terzic an.

Der BVB-Coach war selber früher ein Fan von Scholl. „Er war einer der ersten Teenie-Stars in der Bundesliga, die ich so miterlebt habe. Ich mochte ihn auch als Spieler immer gerne“, so Terzic, der weiter sagt: „Dass er mich kennt, finde ich in erster Linie ganz cool. Ich habe auch das Buch über ihn gelesen. Trotzdem würde ich mir nie anmaßen, ihn zu kennen.“ Zudem sei er sich sicher, dass Scholl ihn vor sieben Tagen nicht gekannt habe.

BVB-Boss Watzke schießt gegen Scholl

Wirklich getroffen hat ihn die Kritik nicht. „Wenn ich mich damit beschäftigen würde, was Leute über mich sagen, die mich nicht so gut kennen, dann würde mich das nicht weiterbringen“, sagte Terzic. Der 38-Jährige verlässt sich lieber „auf die Aussagen und die Kritik der Leute, die mich kennen.“

Deutlicher wurde da schon BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, der sich vor seinen Coach stellt. „Wenn Mehmet Scholl sich offensichtlich für den besten Analytiker hält, stellt sich mir die Frage, warum das noch kein Verein gesehen hat“, sagte Hans-Joachim Watzke in der „Bild“. (fs)