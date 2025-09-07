Hammer um Ex-BVB-Trainer Edin Terzic! Jetzt ist es offiziell

Seit seinem BVB-Aus im vergangenen Jahr ist es um Edin Terzic etwas ruhiger geworden. Hin und wieder ließ sich der ehemalige Cheftrainer im Fernsehen blicken. Erste TV-Erfahrungen machte er dann als Fußball-Experte und Analyst bei Prime Video in der Champions League.

Dann gab es aber auch immer wieder Gerüchte um eine mögliche Rückkehr auf die Trainerbank. Zuletzt wurde der Ex-BVB-Coach mit einer neuen Aufgabe bei Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Doch jetzt kommt alles ganz anders. Edin Terzic wird nämlich TV-Trainerexperte.

Ex-BVB-Trainer Edin Terzic wird TV-Experte

Die BVB-Fans schauen bei ehemaligen Spielern oder Trainern ganz genau hin, wie es bei ihnen weitergeht. So auch bei Edin Terzic. Viele werden womöglich damit gerechnet haben, dass der 42-Jährige nach seinem Engagement bei Borussia Dortmund zwischen Dezember 2020 und Sommer 2024 bald wieder auf der Trainerbank sitzen wird.

Umso überraschender ist jetzt die Verkündung von RTL. Der Kölner Sender vermeldete nämlich, dass Terzic künftig als TV-Trainerexperte im Free-TV im Einsatz sein wird. Bereits am 7. September wird Terzic im Rahmen des XXL-Sporttags bei RTL sein „Debüt“ feiern.

Ab 19.05 Uhr ist der ehemalige Dortmunder unter anderem im Vor- und Nachlauf des DFB-Länderspiels gegen Nordirland an der Seite von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zu sehen.

„Steht für modernen Fußball“

Bei RTL freut man sich über die namhafte Verpflichtung des Ex-BVB-Trainers. „Edin Terzic steht für modernen Fußball, klare Analysen und glaubwürdige Nähe zum Spiel. Als Trainer mit internationaler Erfahrung bringt er wertvolle Perspektiven mit, die unsere Berichterstattung weiter stärken. Mit seiner eloquenten Art und seiner fachlichen Expertise wird er unseren TV-Übertragungen bei RTL Sport zusätzlich neue Impulse geben“, sagt Ivo Hrstic, Ressortleiter Sport bei RTL News.

Und auch Terzic selbst kann es kaum abwarten, seine neue Aufgabe zu beginnen: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, den Fans meine Perspektive als Trainer näherbringen zu können. Die Nationalmannschaft bietet großartige Geschichten – ich möchte meinen Teil dazu beitragen, diese bei RTL erlebbar zu machen.“

Da werden sicherlich auch viele Fans von Borussia Dortmund einschalten und sich anschauen, wie sich denn ihr ehemaliger Trainer im Free-TV so machen wird.