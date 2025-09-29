BVB-Star kehrt zurück – doch seine Lage hat sich plötzlich radikal verschlechtert

Ganz Dortmund freut sich über die Rückkehr von Nico Schlotterbeck. Ganz Dortmund? Nun, ein BVB-Star wird zumindest gemischte Gefühle haben – denn seine Chancen auf Einsätze schmälern sich nun noch einmal deutlich.

Dabei hat er Spielzeit bitter nötig. Ohne die Chance, sich neu zu beweisen, wird es eng beim BVB für Niklas Süle. Statt die Zwangspause von Schlotterbeck und den Abwehr-Engpass zu nutzen, um sich für einen neuen Vertrag zu empfehlen, hadert er selbst mit einer Verletzung. Nach seiner Genesung steht er bald vor dem nächsten Problem.

BVB-Star Süle in verzwickter Lage

Seit Saisonstart plagen BVB-Trainer Niko Kovac Abwehrprobleme. Emre Can fehlt seit Monaten, Schlotterbeck monatelang. Dann verletzte sich auch noch Neuzugang Aaron Anselmino in seinem ersten Spiel und Filippo Mané holte sich eine Rote Karte ab. In dieser Situation hätte Kovac wohl eine Rippe für einen fitten Niklas Süle gegeben – auch wenn der in Schwarzgelb bislang nur phasenweise überzeugen konnte.

Doch auch den baumlangen Innenverteidiger plagten Probleme. Seit Saisonstart fehlt er mit einer Muskelverletzung. Zum Auswärtsspiel in Mainz (Samstag, 15.30 Uhr) kehrt er nun endlich zurück – doch seine Aussichten sind inzwischen ziemlich düster. Waldemar Anton hat sich nach schwachem Start als Garant und Stütze in der Dreierkette festgespielt. An Star und Identifikationsfigur Nico Schlotterbeck führt fit sowieso kein Weg vorbei. Um den dritten Platz hinten kebbeln sich mit Ramy Bensebaini und Julian Ryerson weitere form- und leistungsstarke Spieler – und bald auch wieder Anselmino, Can, Mané.

Für Süle scheint da kein Platz. Dabei MUSS er eigentlich spielen, denn sonst neigt sich seine Zeit beim BVB einem baldigen Ende zu. Sein Vertrag läuft aus und mit 14 Millionen Euro ist er der Top-Verdiener bei Borussia Dortmund. Dieses Gehalt konnte er kaum rechtfertigen, weshalb die Sterne derzeit sowieso schon auf Trennung stehen (hier mehr). Seine einzige Chance: Spielen und überzeugen. Doch auch davon ist er nun weit entfernt.