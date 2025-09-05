BVB-Fans trauen ihren Augen kaum! DFL-Entscheidung lässt sie jubeln

Die BVB-Fans haben lange und gespannt darauf gewartet, wann es endlich so weit ist, dass die Deutsche Fußball-Liga (DFL) sich meldet. Schließlich brauchen die Anhänger von Borussia Dortmund Planung, um zu den Spielen ihres Lieblingsvereins reisen zu können.

Nun ist es so weit gewesen: Die DFL hat die Spieltage sechs bis zwölf der Bundesliga-Saison 2025/26 zeitgenau angesetzt. Zur Freude der Fans muss der BVB in diesem Zeitraum sechsmal an einem Samstag ran und einmal an einem Freitagabend. Keine Partie findet an einem Sonntag statt.

BVB: DFL verkündet Entscheidung

Bis zum 5. Spieltag war bereits alles terminiert, nun haben die BVB-Anhänger auch über die Partien sechs bis zwölf Gewissheit. Mit dabei sind viele 15.30-Uhr-Spiele, aber auch drei Topspiele.

Auch interessant: Beim BVB chancenlos – jetzt ist ein Ex-Juwel der gefeierte Held

Zwei der Spitzenpartien, die an einem Samstag um 18.30 Uhr stattfinden, sind beim Meister FC Bayern (18. Oktober) und bei Bayer Leverkusen (29. November). Das andere Topspiel gibt es am 25. Oktober gegen den 1. FC Köln im Signal-Iduna-Park.

Durchaus auch ein Topspiel, aber am 4. Oktober um 15.30 Uhr: RB Leipzig ist dann der Gegner von der Mannschaft von Cheftrainer Niko Kovac. Ansonsten stehen noch drei Auswärtsspiele in Mainz (27. September), in Augsburg (31. Oktober) und in Hamburg (8. November) an. Am 22. November gastiert der VfB Stuttgart in der Revierstadt.

Fans jubeln

Als der BVB die Entscheidung der DFL in den sozialen Netzwerken mitteilte, gab es Jubel bei den Fans. „So viele Samstagsspiele? Sehe ich das richtig? Das ist ja der Hammer“, „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so oft samstags ran mussten. Geiler Spielplan“ und „Gar kein Sonntagsspiel: Ich bin so glücklich“, heißt es unter anderem von den Dortmunder Anhängern.

Zwischen den Liga-Partien gibt es aber auch noch weitere Ansetzungen aus dem DFB-Pokal und der bald anstehenden neuen Champions-League-Saison in der Ligaphase. Für Borussia Dortmund steht am 16. September bei Juventus Turin der Auftakt in die neue Königsklassen-Saison an. Am 1. Oktober gastiert Athletic Bilbao bei den Schwarzgelben.

Mehr Nachrichten für dich:

Auch wichtig: die zweite Runde des Pokals, wenn der Revierklub am 28. Oktober bei Eintracht Frankfurt zu Gast ist. Die Saison geht für den BVB jetzt so richtig los – und hat einige harte Brocken parat.