BVB-Star Mats Hummels teilt Urlaubsfoto: Erinnerungen an Manuel Neuer kommen hoch

Wie gefährlich dürfen die Urlaubsaktivitäten eines Profisportlers sein? Diese Frage stellt sich nicht erst seit dem schlimmen Ski-Unfall von Bayern-Keeper Manuel Neuer, der sich bei einem Sturz auf der Piste einen Unterschenkelbruch zugezogen hatte und damit die komplette Saison ausfallen wird. Was genau jeder einzelne Spieler tun darf, ist in seinem Vertrag geregelt, sicher ist aber auch, dass die Fans spätestens seit dem Unfall von Neuer mehr als nur ein Auge auf die Freizeitspäße ihrer Lieblinge haben. So auch bei BVB-Star Mats Hummels.

Der ist nicht wie Ex-Gattin Cathy Hummels über die Weihnachtstage in die Sonne gereist, sondern hält sich in heimischen Gefilden fit … oder etwa doch nicht. So teilte der BVB-Innenverteidiger nun Bilder mit Freunden beim Sport. Und die sorgen bei einigen Fans für gezielte Manuel-Neuer-Vibes. Nein, keine Sorge, der 35-Jährige schießt nicht auf Skiern die schwarzen Pisten in Winterberg herunter oder hat sich in einen Rennrodel gezwängt … Hummels spielt Tennis. Aber auch dabei kann man sich nicht ganz ungefährliche Blessuren zuziehen.

BVB-Fans bekommen Neuer-Vibes

„Bitte schonen – Sportskamerad Neuer lässt grüßen. Der BVB braucht Sie dringend“, schreibt beispielsweise ein BVB-Fan zu einem Foto aus der Tennishalle, das Mats Hummels auf seinem Instagram-Account geteilt hatte. Und ein anderer schreibt: „Pass auf dich auf.“

Glücklicherweise scheint Mats Hummels nach dem Match mit seinen Kumpels aber noch ganz fit aus. Zudem lassen die Kommentare seiner Freunde darauf schließen, dass er im Doppel sogar 6:2 gewonnen habe. Na, wenn das kein gutes Omen für die nächsten Spiele mit dem BVB ist.

Schließlich geht es bereits am 22. Januar 2023 im Heimspiel gegen den FC Augsburg wieder um die Deutsche Meisterschaft. Auch wenn die bei mittlerweile neun Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München bereits nach 15 Spielen in weite Ferne gerückt ist.