Geht jetzt alles ganz schnell? BVB plötzlich vor Hammer-Transfer

Geht es in Sachen Transfers bei Borussia Dortmund jetzt richtig los? Mit Jobe Bellingham hat der BVB bislang nur einen Neuzugang vorgestellt. Die Anhänger warten gespannt auf weitere Verstärkungen für das Team von Trainer Niko Kovac.

Und nun kommt langsam wohl Bewegung auf. Wie mehrere Medien nun berichten, steht der BVB vor der Verpflichtung eines Stürmers. Ihm wurde auch wohl ein unterschriftsreifer Vertrag vorgelegt.

BVB: Geht jetzt alles schnell?

Die BVB-Fans werden sich denken: „Endlich.“ Zuletzt gab es zwar immer wieder Gerüchte um Transfers, doch konkret wurde es nie so richtig. Stattdessen platzten mehrere Deals und Borussia Dortmund stand mit leeren Händen da. Doch jetzt herrscht plötzlich große Aufregung.

Der Grund: Medienberichten zufolge hat der Revierklub wohl ein Backup für Top-Torjäger Serhou Guirassy gefunden. Demnach sollen die Schwarzgelben Fabio Silva ein konkretes Angebot unterbreitet haben. Dabei soll es sich um einen Fünfjahresvertrag handeln.

Aktuell ist der Angreifer bei den Wolverhampton Wanderers unter Vertrag, wo in dieser Woche ein Gespräch zwischen dem Spieler und dem Verein stattfinden soll. Darin soll dann ein Transfer zu den Dortmundern besprochen werden.

Ablöse im moderaten Bereich

Da Silvas Vertrag im kommenden Jahr auslaufen wird, ist keine hohe Ablöse zu erwarten. Es wird über eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro gesprochen. In der heutigen Zeit ist das schon fast ein Schnäppchen.

Dass es Silva kann, zeigte er in der vergangenen Saison bei UD Las Palmas. Zehn Tore und drei Vorlagen sorgten dafür, dass mehrere Klubs auf ihn aufmerksam wurden. Ob es jetzt zu einem Wechsel kommen wird, zeigt sich dann womöglich schon in den kommenden Tagen.

Silva wäre nach Jobe Bellingham erst der zweite Neuzugang in diesem Sommer. Sebastian Kehl musste schon einige Rückschläge einstecken. Mit einem Silva-Transfer würde er zumindest eine Baustelle in der Offensive beheben.