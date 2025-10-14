Ausgerechnet vor dem Duell gegen den FC Bayern! Große Aufregung um BVB-Star

Die Länderspielpause ist endlich vorbei, jetzt geht es mit dem Vereinsfußball weiter – und das mit einem echten Knaller in der Fußball-Bundesliga: Der FC Bayern München empfängt am 7. Spieltag den BVB (18. Oktober, 18.30 Uhr).

Die beiden Rivalen bekämpfen sich dabei nicht nur auf dem Platz: Auch auf dem Transfermarkt gibt es immer wieder Duelle um spannende Spieler. Doch sowohl der FC Bayern als auch der BVB bedienen sich dabei immer wieder beim großen Konkurrenten. Passiert das auch in der Zukunft wieder? Eine Enthüllung sorgt jetzt für Aufregung.

BVB: Aufregung um Star vor Bayern-Spiel

Kaum ist er beim BVB zurück, brodelt die Gerüchteküche: Nico Schlotterbeck ist zweifellos einer der besten Dortmunder im Kader von Cheftrainer Niko Kovac. Dass er zu den stärksten Abwehrspielern in Deutschland zählt, hat er bereits vor seiner Verletzung gezeigt. Deshalb ist er auch so begehrt.

Dass auch der FC Bayern München zu den Interessenten zählt, ist verständlich. Schließlich will der Rekordmeister die besten Spieler in diesem Land und liebt es auch, die Konkurrenz dadurch zu schwächen. Vor dem Duell am Samstag gießt jetzt Ex-FCB-Star Lothar Matthäus Öl ins Feuer. Der ehemalige Fußballer berichtet von „Kontakt“ zwischen Schlotterbeck und den Bayern.

Beim FCB könnte „Schlotti“ dann Dayot Upamecano ersetzen, der sich in Vertragsgesprächen mit den Münchenern befindet, aber noch nicht einig geworden ist. Matthäus sagt bei RTL dazu: „Dann hat man vielleicht mit Schlotterbeck jemanden in der Hinterhand, auf den man zugehen kann. Ich bin auch der Meinung, dass vielleicht schon der eine oder andere Kontakt oder das eine oder andere Gespräch stattgefunden hat.“

Schlotterbeck zu den Bayern?

Schlotterbeck ist noch bis 2027 an den BVB gebunden. Die Dortmunder Bosse wollen unbedingt eine Verlängerung, allerdings wartet der 25-Jährige wohl selbst ab, um eventuell noch bessere Angebote zu erhalten. Kommt etwa eins aus München? Matthäus weiß, dass der Abwehrstar nicht nur in der Bundesliga eine heiße Aktie ist, „sondern wahrscheinlich auch bei vielen Vereinen in der Premier League“.

Wenn Borussia Dortmund am Wochenende in München spielt, werden viele Blicke auf Schlotterbeck gerichtet sein. Diese Personalie sorgt nämlich für viel Brisanz und wird den BVB auch in den kommenden Wochen und Monaten noch beschäftigen.