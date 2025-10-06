Es hatte sich angedeutet! BVB-Sorgen um Nico Schlotterbeck werden größer

Er ist endlich wieder zurück – und hat dem BVB sehr gefehlt! Nico Schlotterbeck konnte nach seiner langen Verletzung direkt zeigen, warum er für Borussia Dortmund so wichtig ist. Unter ihm ist die Hintermannschaft wieder sicherer, stabiler und nicht mehr so toranfällig geworden.

Da ist es nur noch eine Frage der Zeit gewesen, bis es die ersten Gerüchte um den BVB-Star gibt. Denn Schlotterbeck ist heiß begehrt, war er auch schon vor seiner Verletzung. Ein Top-Klub will den Nationalspieler wohl unbedingt haben. Wird es also nichts mehr mit einer Vertragsverlängerung?

BVB: Schlotterbeck heiß begehrt

Der BVB will ihn halten, da Schlotterbeck nur noch einen Vertrag bis 2027 hat. Die Gespräche zwischen den beiden Parteien laufen bereits. Eine schnelle Einigung ist noch nicht in Sicht, da auch der Abwehrstar nichts überstürzen will, wie er zuletzt erklärte. Daher müssen sich die Fans von Borussia Dortmund also noch ein wenig gedulden.

Doch mit jedem Tag werden die Sorgen größer. Was ist, wenn Schlotterbeck nicht verlängern will? Schließlich wird es viele Top-Klubs geben, die ihn beobachten und am besten verpflichten wollen. Dazu zählt definitiv der FC Barcelona, wie die spanische Zeitung „Sport“ erfahren haben will.

In der Innenverteidigung brauchen die Katalanen noch einen Top-Spieler, den sie mit Schlotterbeck gefunden haben. Um einen Transfer ermöglichen zu können, muss Barca aber selbst Geld einnehmen. Der hoch verschuldete spanische Traditionsverein hatte es in den vergangenen Jahren nicht einfach mit Deals.

Auch Bayern hat Interesse

Aber der FC Barcelona ist nicht der einzige Interessent. Auch der FC Bayern soll Schlotterbeck genau beobachten. Was muss also der BVB machen, um für den Abwehrstar zu halten? Was neben einer Gehaltserhöhung noch winkt, ist die Kapitänsbinde.

Die trägt Schlotterbeck auch seit seiner Rückkehr, da Emre Can weiter verletzt ausfällt. Wenn er sie langfristig und auch offiziell haben dürfte, könnte das vielleicht ein Anreiz sein, in Dortmund zu bleiben. Darauf hofft man bei der Borussia.