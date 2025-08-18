Erneute Wende um Jadon Sancho! BVB wieder im Rennen?

Im Fall Jadon Sancho ist in dieser Transferperiode kein Ende in Sicht – zur Hoffnung des BVB? Immer wieder soll der Engländer kurz vor einem Wechsel stehen, doch im letzten Moment platzt der Deal.

Das ist jetzt erneut mit der AS Rom geschehen. Der Wechsel schien beschlossene Sache, die Vereine hatten sich geeinigt. Doch der Ex-BVB-Star machte erneut einen Strich durch die Rechnung.

Wird BVB und Sancho wieder heiß?

Immer wieder galt die Serie A als mögliches Ziel von Jadon Sancho. Zunächst war ein möglicher Deal mit der SSC Neapel heiß, dann mit Juventus Turin, und zuletzt schien alles bereit für einen Wechsel zur AS Rom.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sollte das ehemalige Juwel des BVB für 20 Millionen Pfund ins Team von Gian Piero Gasperini wechseln. Die Vereine waren sich einig. Doch am Montag (18. August) machte Sancho dem Deal einen Strich durch die Rechnung – Sancho lehnte ab.

Sancho in die Türkei?

Das Aufsehen ist groß. Schließlich ist der 25-Jährige bei seinem aktuellen Verein Manchester United gänzlich aus den Planungen gestrichen. United will ihn loswerden und Sancho hat keine Chance, wieder reintegriert zu werden. Die Zeit, einen neuen Verein zu finden, wird aber immer knapper, schließlich schließt schon bald das Transferfenster. Jetzt stellt sich die Frage, ob der BVB wieder Interesse zeigen könnte.

Denn Schwarz-Gelb ist weiterhin auf der Suche nach einem Kreativspieler für die Offensive. Sancho hat bereits zweimal beim BVB funktioniert, wieso also nicht ein drittes Mal? Ein Problem könnte allerdings weiterhin sein hohes Gehalt sein. Vermutlich ist das auch der Grund für den geplatzten Transfer zur AS Rom.

Einzig die Türkei könnte als letzte Option verbleiben. Wie Fabrizio Romano berichtet, gilt Besiktas Istanbul als größter Interessent. Doch Sancho möchte offenbar noch auf weitere Optionen warten. Besiktas gilt für Sancho wohl als Notlösung – schließlich ist das Transferfenster in der Türkei noch bis zum 12. September geöffnet. Oder wird sich der BVB zuvor einschalten?