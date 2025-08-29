Trainer-Knall – Weg frei für Ex-BVB-Coach Nuri Sahin!

Beim BVB setzte man große Hoffnungen auf ihn. Nuri Sahin sollte auf der Trainerbank von Schwarz-Gelb eine Ära prägen – so, wie er es einst auf dem Feld getan hatte. Doch das Projekt scheiterte krachend. Nach nur wenigen Monaten trennten sich der BVB und Sahin in der vergangenen Saison.

Seitdem ist Nuri Sahin ohne Verein – doch das könnte sich jetzt ändern. Nachdem er in seiner Heimat erste Trainererfahrungen sammeln konnte, bahnt sich nun ein neues Engagement in der Türkei an.

Ex-BVB-Coach vor neuem Job?

Seit seiner Entlassung beim BVB wird die türkische Liga immer wieder als eine der realistischsten Optionen für Sahin gehandelt. Schließlich konnte er mit seiner Arbeit bei Antalyaspor in den Jahren 2021 bis 2023 überzeugen.

Nun könnte es ihn tatsächlich erneut in die Süper Lig ziehen. Denn am Donnerstagabend (28. August) wurde dort einer der prestigeträchtigsten Trainerposten des Landes frei. Besiktas Istanbul hat Manchester-United-Legende Ole Gunnar Solskjaer entlassen. Ist jetzt der große Moment für Nuri Sahin gekommen?

Auch Terzic ein Kandidat?

Besiktas erlebte am Donnerstag (28. August)einen Katastrophen-Abend. Nach einer 0:1-Niederlage im Rückspiel der Conference-League-Qualifikation gegen den Schweizer Erstligisten FC Lausanne wurde Besiktas offiziell aus dem europäischen Wettbewerb eliminiert. Für den Verein ein absoluter Tiefpunkt – und Solskjaer musste direkt nach Abpfiff seine Koffer packen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano in den vergangenen Wochen berichtete, gilt Nuri Sahin bereits seit Längerem als mögliche Option für Besiktas, falls der Trainerstuhl dort frei werden sollte – dieser Fall ist nun eingetreten. Bei dem türkischen Klub würde die BVB-Legende unteranderem auf das Ex-Schalke-Talent Taylan Bulut treffen, der bei der Niederlage gegen Lausanne sein Startelfdebüt feiern durfte. Neben Sahin wäre aber auch ein anderer Ex-BVB-Coach beim türkischen Top-Klub denkbar: Edin Terzic. Dieser war in der Vergangenheit bereits Co-Trainer bei Besiktas und könnte Sahin möglicherweise noch im Wege stehen.