Blamage verhindert: BVB-Star lässt eine ganze Nation jubeln

Der Traum von der Weltmeisterschaft: Viele Fußballer sind aktuell mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, um entweder einen großen Schritt Richtung WM im kommenden Jahr zu machen oder schon die Tickets zu sichern. Auch zahlreiche BVB-Stars kämpfen aktuell mit ihren Heimatländern für das große Turnier in den USA, Kanada und Mexiko 2026.

Dazu zählt unter anderem auch Marcel Sabitzer. Der BVB-Profi hatte mit dem BVB einen ordentlichen Saisonstart und wollte auch mit der österreichischen Nationalmannschaft eine erfolgreiche Länderspielpause haben. Bei der WM-Qualifikation konnte der Mittelfeldspieler eine Blamage verhindern und wurde sogar zum Mann des Abends.

BVB-Star Sabitzer rettet Österreich

Manchmal sind die Rollen in einem Spiel klar verteilt, sobald man die Nationen hört. Bei Österreich gegen Zypern sollten sie eigentlich ebenfalls klar sein – eigentlich. Zypern ist wahrlich keine Fußballmacht, gewinnt höchstens zwei bis drei Spiele im Jahr. Die Österreicher um BVB-Star Marcel Sabitzer haben da schon größere Ambitionen, wollen sich für die WM im kommenden Jahr qualifizieren.

Wer auf eine einfache Aufgabe gehofft hat, wurde mächtig überrascht. Zypern hielt sich keineswegs zurück, spielte mutig nach vorne und hatte auch einige gute Chancen. Österreich hatte sichtbare Probleme, konnte kaum Lösungen gegen den Außenseiter finden. Lange sah es auch nach einem torlosen Unentschieden aus.

Doch in der 54. Minute bekamen die Österreicher einen strittigen Elfmeter, den Sabitzer dann souverän verwandelte. Am Ende wurde es ein Arbeitssieg für Österreich. Die knappe 1:0-Führung wurde über die Zeit gebracht.

Sabitzer verhindert Blamage

Ein Unentschieden oder gar eine Niederlage wären für Österreich und den deutschen Cheftrainer Ralf Rangnick eine Blamage gewesen. So sieht die Tabelle für das ÖFB-Team doch sehr ordentlich aus. Drei Spiele, drei Siege, neun Punkte. Nur Bosnien ist besser und hat mit vier Siegen aus vier Partien die Tabellenführung übernommen. Am Dienstag (9. September, 20.45 Uhr) gibt es dann das Aufeinandertreffen der beiden Gruppenfavoriten. Kann BVB-Profi Marcel Sabitzer einen großen Schritt Richtung Weltmeisterschaft machen?

