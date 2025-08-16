Rot-Weiss Essen mit Klartext vor BVB-Duell – „Nicht angemessen“

Rot-Weiss Essen träumt nach dem Vorbild von Arminia Bielefeld von einem erfolgreichen DFB-Pokal-Auftritt und einem möglichen Aufstieg. Der Drittligist aus Ostwestfalen schaffte in der vergangenen Saison den Finaleinzug im Pokal und stieg am Ende noch in die 2. Bundesliga auf. Eine ähnliche Erfolgsgeschichte will das Team von Uwe Koschinat schreiben.

Pokalduell mit dem BVB als Highlight

In der Liga blieb RWE mit zwei 1:1-Unentschieden gegen 1860 München und den TSV Havelse etwas unter den Erwartungen. Am Montag wartet mit dem BVB aber ein ganz anderes Kaliber. „Borussia Dortmund ist eine absolute europäische Topmannschaft, gespickt mit international erfahrenen Spielern“, lobte Koschinat den Gegner auf der Pressekonferenz.

Der Cheftrainer der Essener betonte zudem: „Sie werden wieder um die deutsche Meisterschaft spielen.“ Für Rot-Weiss Essen bietet das Spiel gegen den BVB allerdings eine große Bühne. Koschinat versprach: „Wir wollen ein tolles Spiel abliefern“, distanzierte sich jedoch von überzogenen Kampfansagen: „Das wäre nicht angemessen.“

Außenseiter fordert den Favoriten

Koschinat nimmt die Außenseiterrolle in der Partie gegen den BVB an: „Dortmund ist aber zu stark, als dass ein Spieler allein jetzt den Karren ziehen könnte.“ Für eine Überraschung brauche es intensiven Einsatz, gelungene Aktionen und die Unterstützung der ausverkauften Tribünen mit 12.000 Zuschauern.

Das Stadion an der Hafenstraße wird am Montagabend kochen, und Koschinat erwartet eine „besondere Atmosphäre“. Er erinnerte an den Erfolg von Bielefeld, das trotz „schwieriger Phasen“ mit jeder Pokalrunde den Zusammenhalt mit den Fans stärkte. „Die Arminia hat es uns und allen anderen vorgemacht.“

Mit dem BVB wartet jedoch ein klarer Favorit, der schwer zu schlagen sein wird. Dennoch hofft Rot-Weiss Essen, mit voller Leidenschaft und Unterstützung seiner Fans für eine Überraschung sorgen zu können. Für Koschinat ist das Duell mit dem BVB nicht nur eine große Herausforderung, sondern eine Chance, den Stolz des Klubs weiter zu festigen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.