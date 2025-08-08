BVB-Rückkehr von Ex-Juwel? Seine Worte sprechen eine deutliche Sprache

In den vergangenen Jahren haben viele junge Spieler den BVB verlassen und dafür bei anderen Vereinen den Durchbruch geschafft. Dazu zählt auch Tom Rothe, der eine beeindruckende Entwicklung genommen hat.

Mittlerweile steht das einstige Talent der Dortmunder bei Union Berlin unter Vertrag. Es wurde immer wieder über eine Rückkehr zum BVB spekuliert. Der Abwehrspieler wurde jetzt darauf angesprochen und reagiert deutlich.

Ex-BVB-Talent Tom Rothe vor Rückkehr?

2021 holte ihn der BVB von St. Pauli in die eigene Jugendabteilung. Dort sorgte Tom Rothe früh für Aufsehen und schaffte es in den Profikader. Damit er viel Spielpraxis sammeln kann, wurde er an Holstein Kiel verliehen. Mit den „Störchen“ schaffte der Abwehrspieler den sensationellen Bundesliga-Aufstieg und kehrte zu Borussia Dortmund zurück.

Allerdings plante man beim Revierklub ohne ihn. Es folgte im vergangenen Sommer der Wechsel zu Union Berlin. Auch wenn Rothe eine schwierige Saison erlebte, will er im Team von Trainer Steffen Baumgart voll angreifen. „Es war nicht einfach für mich, aber ich bin ruhig geblieben“, sagt Rothe gegenüber der „Bild“. Zwischenzeitlich verlor er sogar seinen Stammplatz. Bei den Berlinern hofft er auf eine bessere Spielzeit 2025/26.

Da beschäftigt er sich auch nicht mit einer Rückkehr, mit der viele immer wieder spekulieren. „Das ist aktuell kein Thema“, betont der Youngster.

Dortmund besitzt Rückkaufoption

Und Rothe wird dann noch deutlicher: „Mein Fokus liegt auf Union. Hier möchte ich die nächsten Schritte gehen. Aber klar: Ich bin dem Verein dankbar und hatte dort eine schöne Zeit. Was in Zukunft einmal ist, kann ich nicht sagen.“ Dabei könnte er vermutlich selbst wohl kaum darüber entscheiden, wie es für ihn weitergeht. Der BVB besitzt nämlich eine Rückkaufoption.

Im kommenden Jahr hat Borussia Dortmund dann die Möglichkeit, Rothe aus Berlin zurückzuholen. Die Summe liegt Berichten zufolge abhängig von seinen Einsatzzeiten zwischen 12 und 18 Millionen Euro. Ob er tatsächlich zu den Schwarzgelben zurückkommen wird, zeigt sich dann nach dem Saisonende.