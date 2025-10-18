Großes BVB-Problem ist sichtbar: Jetzt spricht Lars Ricken Klartext

Wie der Erzrivale aus Gelsenkirchen ist auch der BVB für seine hervorragende Nachwuchsarbeit in Deutschland und in Europa bekannt: Mario Götze, Nuri Sahin oder Marco Reus sind nur drei Beispiele von zahlreichen jungen Spielern, die über Borussia Dortmund zu absoluten Top-Stars wurden.

Doch in den letzten zwei Jahren hat es beim BVB kaum ein junger Spieler geschafft, sich bei den Profis zu etablieren. Woran liegt das? Dortmund-Boss Lars Ricken zeigt sich dennoch zuversichtlich.

BVB-Talente warten auf den Durchbruch

Anders seht es bei der Konkurrenz aus: Der FC Bayern hat mit Lennart Karl und Wisdom Mike bereits zwei 17-Jährige bei den Profis eingesetzt. Auch andere Vereine setzen auf Jugendspieler, während der BVB in dieser Saison noch keinen Akteur aus der U19 spielen lassen hat. Stattdessen vertraut Trainer Niko Kovac auf seinen eingespielten Profi-Kader.

„Durchlässigkeit geht nicht nach Quote, sondern muss sportlich verdient sein. Die Konkurrenzsituation bei uns im Kader ist sehr groß, insbesondere auch auf Positionen, auf denen unsere Talente ihren angestammten Platz haben“, erklärt Sportdirektor Lars Ricken den bisherigen Kurs des Vereins gegenüber der „Bild“. Dennoch hat der Revierklub viele Talente mit viel Potenzial in den eigenen Reihen.

In der Vergangenheit hat sich längst bewiesen: Spieler wie Ansgar Knauff und Nnamdi Collins (beide Eintracht Frankfurt) oder Tom Rothe (Union Berlin) sind in der Bundesliga wichtige Leistungsträger geworden. Der BVB ist als einer der erfolgreichsten Ausbildungsvereine der Liga bekannt, auch wenn es aktuell Nachwuchs-Potenziale gibt, die noch nicht komplett ausgeschöpft wurden.

Vielversprechende Talente bei Borussia Dortmund

Für Borussia Dortmund ist die Talentschmiede auch finanziell mehr als lohnend. Mit Transfers von Eigengewächsen wie Jamie Bynoe-Gittens, Gio Reyna oder Rothe erwirtschaftete der Verein in den letzten zwei Jahren rund 80 Millionen Euro. Doch man möchte auch den sportlichen Erfolg zurückholen.

„Es ist unsere Erwartungshaltung, dass wir unseren Talenten nicht nur die Perspektive Bundesliga bieten, sondern sie gezielt fördern“, erklärte Ricken. Der Plan: In Zukunft soll wieder mehr Nachwuchs den Sprung in den Profikader schaffen.