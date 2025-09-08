BVB-Neuzugang nach Deadline Day – Lars Ricken freut sich besonders

Der Deadline Day ist vorbei und Sebastian Kehl hat den Kader für die neue Saison auf den letzten Drücker fertig zusammengestellt. Die letzten Tage waren für den BVB noch einmal wichtig, um die letzten Lücken im Kader zu schließen.

Doch nach Ablauf des Deadline Days ist ein weiterer BVB-Neuzugang ans Licht gekommen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen Spieler für den Kader, sondern um eine Personalie auf der Führungsetage. Lars Ricken hat einen neuen Mann an seiner Seite bekommen.

Neuer Mann für den BVB

Ein Blick auf das LinkedIn-Profil von Simon Rödder verrät, dass er seit August 2025 einen neuen Posten beim BVB besetzt. Rödder ist seit Kurzem „Referent Geschäftsführer Sport & Stabstelle Verhandlungsführung“ beim BVB. In einem Post auf seinem Profil spezifizierte er seine neue Rolle: „Heute bin ich stolz darauf, bei Borussia Dortmund zu arbeiten und den Geschäftsführer Sport direkt dabei zu unterstützen, die Zukunft des Vereins zu gestalten.“

Rödder selbst bezeichnet sich auf seinem Profil außerdem als „Negotiation Consultant & Coach“. Auch wenn der BVB auf Nachfrage von „Ruhr24“ weder seine Einstellung noch seine Rolle offiziell bestätigte, lässt sich seine Rolle bei Borussia Dortmund aus seinem Profil deuten.

Rödder mit Expertise

Als Verhandlungscoach wird Rödder in Zukunft wohl Ricken und Co. zur Seite stehen. Auf welcher Ebene dies stattfinden wird, ist allerdings unklar. Ob es dabei um die strategische Ausrichtung des Vereins geht oder ob er sogar bei Transferverhandlungen mit am Tisch sitzt, bleibt offen.

Die Vita des neuen BVB-Mannes lässt definitiv auf eine große Expertise schließen. Bei „SciSports“ unterstützte Rödder Fußballvereine durch Datenanalyse bei der Spielervermittlung und arbeitete dabei bereits eng mit Sportdirektoren zusammen. Außerdem war er bereits für den DFB und die DFL tätig, wo er Verhandlungsworkshops für Fußballmanager entwickelte. Ob der BVB in Zukunft weitere Klarheit über Rödders Rolle schaffen wird, wird sich zeigen.