BVB-Star vor Abschied – jetzt kommt raus, welche Ablöse fällig wird

Giovanni Reyna hat es beim BVB nicht leicht. Alles läuft wohl auf einen Abschied im Sommer hinaus. Wie viel Borussia Dortmund möglicherweise für den Mittelfeldspieler bekommen könnte, wurde jetzt enthüllt.

Das Kapitel BVB könnte für Giovanni Reyna schon bald Geschichte sein. Immer wieder gibt es Spekulationen um einen Abgang. Zum Ende der aktuellen Saison soll es dann so weit sein. Wie Sky jetzt enthüllt, fordert der BVB zehn bis 15 Millionen Euro bei einem Verkauf von Reyna. Interessenten für den 22-Jährigen soll es in Spanien, Italien und Frankreich geben.

Giovanni Reyna konnte sich bei Borussia Dortmund nie durchsetzen

Unter Niko Kovac bekommt Reyna zwar mehr Spielzeit als zuvor, trotzdem soll das den Abschied nicht verhindern können. Der Offensivspieler hat beim BVB noch einen Vertrag bis Juni 2026. Wenn er die Borussen im Sommer verlässt, würde es immerhin noch eine Ablösesumme geben.

2019 wechselte Reyna von der New York City FC Academy zum Ruhrpott-Klub. Er schaffte beim BVB zwar den Durchbruch zum Profi, wirklich durchsetzen konnte er sich aber nie. Reyna ist in Dortmund nur Ergänzungsspieler.

20 Pflichtspieleinsätze für Borussia Dortmund in der aktuellen Saison

Zur Rückrunde in der Saison 2023/2024 war er an den Premier-League-Klub Nottingham Forest ausgehliehen. Doch auch danach sollte es für ihn im schwarz-gelben Dress einfach nicht laufen. In der gerade laufenden Spielzeit kommt Reyna auf 20 Pflichtspieleinsätze. In der Startelf stand er allerdings nur fünf Mal. Dabei gelangen ihm zwei Tore und eine Vorlage.

Man darf gespannt sein zu welchem Klub es Giovanni Reyna letztendlich ziehen wird – und ob Borussia Dortmund die gewünschte Ablösesumme von zehn bis 15 Millionen Euro auch wirklich bekommt…