BVB-Sportdirektor Zorc verrät erstaunliches Detail über Neuzugang Reinier: „Wir haben ihn...“

Bei Borussia Dortmund hat Michael Zorc mit Reinier das nächste große Talent an Land gezogen.

Reinier ist das nächste Top-Talent in Diensten des BVB. Nun hat Sportdirektor Michael Zorc sich ausführlich über den Neuzugang von Borussia Dortmund geäußert.

Für zwei Jahre wird der offensive Mittelfeldspieler von Real Madrid an den BVB ausgeliehen. Bei Borussia Dortmund soll der Brasilianer im Idealfall eine ähnliche Entwicklung nehmen, wie Achraf Hakimi es in den vergangenen beiden Jahren bei seiner Leihe von Real zum BVB gelungen war.

Borussia Dortmund freut sich auf Reinier

„Ich bin glücklich, jetzt beim BVB zu sein“, sagt Reinier: „Der Klub ist bekannt dafür, dass er auf junge Spieler setzt und sie besser macht. Ich möchte hier viel lernen, viel spielen und dem Team helfen, erfolgreich zu sein.“

BVB-Sportdirektor Zorc freut sich wahnsinnig über die Verpflichtung. „Reinier ist ein Spieler, der riesiges Talent mitbringt und im Offensivbereich auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist“, sagt der 57-Jährige.

Gleichzeitig verrät Zorc, was manchen BVB-Fan erstaunen wird. Borussia Dortmund hat Reinier schon seit äußerst langer Zeit im Visier.

„Wir haben den Jungen schon seit mehr als zwei Jahren beobachtet, er verfügt neben großen technischen Fähigkeiten auch über eine gute körperliche Robustheit“, erklärt Zorc: „Wir werden ihm nach langer Wettkampfpause die nötige Zeit geben, um sich an den deutschen Profifußball zu gewöhnen, dann wird er eine zusätzliche Option in der Offensive sein.“

Reinier will beim BVB den nächsten Schritt machen

Im Januar dieses Jahres war Reinier für 30 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro zu Real Madrid gewechselt. Bei den „Königlichen“ wurde er in den vergangenen Monaten zunächst in der 2. Mannschaft eingesetzt. Beim BVB soll er nun an den europäischen Spitzenfußball herangeführt werden.

In Dortmund bietet Reinier seinem Trainer Lucien Favre eine weitere Option für die Zehner-Position. Speziell in der Hinrunde wird Favre viel rotieren müssen, weil Borussia Dortmund nahezu ausschließlich englische Wochen vor der Brust hast. (dhe)