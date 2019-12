Borussia Dortmund - RB Leipzig im Live-Ticker: Geht der BVB-Aufschwung gegen den Spitzenreiter weiter

Dortmund. Der BVB ist wieder da! Drei Siege in Folge, zweimal davon per Galavorstellung. Doch jetzt folgt ein Härtetest. In der Englischen Woche empfängt Borussia Dortmund RB Leipzig.

Gegen den CL-Gruppensieger und Spitzenreiter muss die Favre-Elf am Dienstag alles in die Waagschale werfen. Zumal die BVB-Fans einen Sieg von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig durch die Rivalität zum „Red Bull Projekt“ doppelt feiern würden.

Borussia Dortmund - RB Leipzig im Live-Ticker

DER WESTEN begleitet das Spiel Borussia Dortmund – RB Leipzig im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Highlight des Spitzenspiels vom 16. Spieltag.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Dortmund – Leipzig -:- (-:-)

Tore:

-----------------

Aufstellungen:

Dortmund: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Weigl, Brandt, Guerreiro - Reus - T. Hazard, Sancho

Leipzig: Gulacsi - Mukiele, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Demme, Laimer - Sabitzer, Forsberg - Werner, Poulsen

-----------------

Spieldaten:

Anstoß: Dienstag, 17.12.2019, 20.30 Uhr

Ort: Signal Iduna Park (Dortmund)

Schiedsrichter: Tobnias Stieler (Hamburg)

-----------------

17.19 Uhr: Auf Leipziger Seite muss Trainer Julian Nagelsmann weiterhin auf Ex-BVB-Profi Kevin Kampl, Willi Orban (beide Fuß-OP) und Ibrahima Konaté (Aufbautraining) verzichten. Zu vermuten ist, dass die zuletzt geschonten Youssuf Poulsen und Emil Forsberg zurück in die Anfangsformation kommen.

16.22 Uhr: Durch die Erfolge in den letzten Spielen ist nicht davon auszugehen, dass Trainer Lucien Favre großartige Änderungen bei Personal oder System vornimmt. Das zuletzt gut funktionierende 3-4-3 wird auch gegen Leipzig erste Wahl sein, in der Startelf könnte Raphael Guerreiro für Nico Schulz reinrutschen.

14.30 Uhr: Die gute Nachricht zuerst: Der BVB ist verletzungsfrei aus Mainz zurückgekehrt. Außer den langfristigen Ausfällen Marcel Schmelzer (Muskelfaserriss), Axel Witsel (Gesichtsverletzung) und Thomas Delaney (Bänderriss) sind voraussichtlich alle Spieler einsatzfähig.

------------------------------------

-------------------------------------

Montag, 16. Dezember, 12.00 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Knallerspiel Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Hier verpasst du nichts – und wirst bis zum Anpfiff mit allen relevanten Informationen zur Partie versorgt.