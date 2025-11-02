Mega-Juwel will zum BVB – doch es gibt ein großes Problem

Borussia Dortmund will offenbar verstärkt auf dem brasilianischen Transfermarkt aktiv werden – und hat dabei ein besonderes Talent ins Visier genommen. Und auch der Spieler selbst will wohl zum BVB wechseln.

Es handelt sich hierbei um den 17-jährigen Kaua Prates von Cruzeiro Belo Horizonte. Der Abwehrspieler ist heiß begehrt. Die BVB-Scouts sollen sogar vor Ort gewesen sein. Doch ein Wechsel könnte sich schwierig gestalten.

Top-Talent will zum BVB

Beim 1:0-Heimsieg von Cruzeiro gegen Fortaleza stand Prates über eine Stunde auf dem Platz. Für den Teenager war es bereits der dritte Startelfeinsatz in dieser Saison. Stammspieler ist er zwar noch nicht, doch in Brasilien gilt der Linksfuß längst als einer der spannendsten Nachwuchsakteure des Landes. Und das hat auch der BVB mitbekommen.

Wie „ESPN“ berichtet, befindet sich Borussia Dortmund im Rennen um den Youngster derzeit in einer hervorragenden Ausgangsposition. Das Umfeld des Spielers soll einen Wechsel nach Deutschland bevorzugen. Prates besitzt bei Cruzeiro noch einen Vertrag bis Ende 2027 – inklusive einer satten Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro.

Eine Ablöse in dieser Größenordnung dürfte Dortmund aber kaum zahlen. Und genau das könnte einen Transfer schwierig machen. Die Verantwortlichen beider Klubs müssten sich dann auf eine deutlich niedrigere Summe einigen.

Interesse auch aus Spanien

Neben dem BVB sind noch mehrere Mannschaften aus der spanischen LaLiga an Prates interessiert. Hier gibt es vermutlich auch einige Teams, die diese hohe Ablöse zahlen könnten. Bei 60 Millionen für einen 17-Jährigen wäre Borussia Dortmund wohl gar nicht erst gesprächsbereit.

Das Top-Talent gilt als moderner Außenverteidiger, der gerne in die Offensive stößt und mit seinem starken linken Fuß gefährliche Akzente setzt. Durch seine 1,84 Meter Körpergröße kann er zudem auch in der Innenverteidigung aushelfen. Ins Anforderungsprofil des BVB würde er jedenfalls perfekt passen.

Prates gewann in diesem Jahr mit Brasilien die U17-Südamerikameisterschaft und machte dadurch international auf sich aufmerksam. Der britische „Guardian“ listete ihn sogar unter den 60 größten Talenten der Welt. Kein Wunder also, dass Borussia Dortmund in Brasilien ganz genau hinschaut.