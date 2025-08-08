Jetzt ist es offiziell: BVB verkündet Vertragsverlängerung

Der BVB befindet sich zurzeit in der heißen Phase des Transfersommers. Einige Verhandlungen gelten als fortgeschritten und müssen jetzt über die Zielgerade gebracht werden. Von Fabio Silva bis Carney Chukwuemeka hat Borussia Dortmund konkrete Transferziele.

Doch jetzt schließt der BVB auch außerhalb des Platzes Deals ab. Denn Schwarz-Gelb hat eine wichtige Partner-Verlängerung bekannt gegeben: Die Zusammenarbeit mit dem Streaming-Anbieter Pluto TV wurde verlängert.

BVB und Pluto TV verlängern

Pluto TV gilt als weltweit führender Anbieter für kostenloses, werbefinanziertes Streaming-TV. Die Content- und Marketingpartnerschaft mit Borussia Dortmund wird jetzt fortgeführt. Ein Highlight der bisherigen Zusammenarbeit war die Reihe „Das Schwarzgelbe Duell“, die während der Klub-WM produziert wurde.

Carsten Cramer, Geschäftsführer des BVB, betonte in einem Statement: „Wir freuen uns sehr, die Erfolgsgeschichte der vergangenen Saison gemeinsam mit Pluto TV fortzuschreiben. Die Partnerschaft ermöglicht es uns, unseren Fans weiterhin neue und vielfältige schwarz-gelbe Inhalte zu bieten (…).“

Partnerschaft geht nächsten Schritt

Die Kooperation wird in der kommenden Saison sogar ausgebaut. Pluto TV wird „prominent auf der offiziellen Trainingskleidung der Profis, den Trikots der BVB-Frauen, der Jugendmannschaften und des Gaming-Teams zu sehen sein“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Vereins.

Auch Pluto TV äußerte sich voller Freude: „Wir sind begeistert, diese einzigartige Partnerschaft, die das Beste aus Sport und Unterhaltung vereint, fortzusetzen und auf neue Bereiche zu erweitern. Wir wollen auch in der neuen Saison nah am Team sein und gemeinsam spannende Geschichten rund um die Spieler*innen und diesen besonderen Verein auf Pluto TV erzählen.“

Somit hat Borussia Dortmund einen wichtigen Sponsoren-Deal eingetütet. Jetzt gilt es aber für die BVB-Bosse in den letzten Woche der Transferperiode auch die benötigten Spieler an den Signal-Iduna-Park zu lotsen.