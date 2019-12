Ex-BVB-Star Aubameyang lässt Fans vor Wut platzen – weil er während des Spiels DAS macht

Schon beim BVB hatte Pierre-Emerick Aubameyang den Fans während der Spiele manch eine verrückte Aktion beschert.

Doch was der Stürmer-Star am Donnerstagabend im Spiel des FC Arsenal gegen Brigthon & Hove Albion (1:2) machte, versetzte die Fans in gewaltiges Staunen. Beim Stand von 1:1 verließ der ehemalige Angreifer des BVB plötzlich einfach das Spielfeld.

Ex-BVB-Star Aubameyang verschwindet

Die Fans im Emirates Stadium und vor dem Fernseher konnten ihren Augen nicht trauen. Warum verschwand Aubameyang mitten in der spannenden Schlussphase?

Mehr als fünf Minuten spielte Arsenal in Unterzahl, dann die große Erleichterung bei den Fans der „Gunners“: Aubameyang kehrte aufs Spielfeld zurück. Schnell waren die Zuschauer sich einig. Der frühere Stürmer des BVB musste offensichtlich einfach nur dringend aufs Klo.

Arsenal-Interimstrainer Freddie Ljungberg meinte anschließend: „Um ehrlich zu sein: Ich habe gar nicht bemerkt, dass er das Spielfeld verlassen hatte. Ich sah nur, dass er plötzlich wieder zurück auf den Platz lief. Naja, wenn du musst, dann musst du.“

Nach einigen Minuten betrat Aubameyang wieder das Spielfeld. Foto: imago images/Sportimage

----------------

Pierre-Emerick Aubameyang - seine Karriere

2008 - 2009: FCO Dijon

Spiele: 37

Tore: 8

Vorlagen: 2

Spiele: 37 Tore: 8 Vorlagen: 2 2009 - 2010: OSC Lille

Spiele: 24

Tore: 2

Vorlagen: 2

Spiele: 24 Tore: 2 Vorlagen: 2 2010 - 2011: AS Monaco

Spiele: 23

Tore: 2

Vorlagen: 3

Spiele: 23 Tore: 2 Vorlagen: 3 2011 - 2013: AS Saint-Etienne

Spiele: 97

Tore: 41

Vorlagen: 26

Spiele: 97 Tore: 41 Vorlagen: 26 2013 - 2018: Borussia Dortmund

Spiele: 213

Tore: 141

Vorlagen: 36

Spiele: 213 Tore: 141 Vorlagen: 36 2018 - heute: FC Arsenal

Spiele: 83

Tore: 53

Vorlagen: 12

----------------

Fans können es nicht fassen

Die Fans diskutierten daraufhin eifrig bei Twitter. „Ist Aubameyang gerade zur Toilette gelaufen“, fragte ein Arsenal-Fan konsterniert: „Mitten in einem Spiel, das auf Messers Schneide steht?“

Ein anderer kommentierte: „Was um alles Welt macht Aubameyang da? Wohin geht er?“

----------------

Sport-Top-News:

----------------

Arsenal in der Krise

Ob mit oder ohne Aubameyang – beim 1:2 gegen Brighton rutschte Arsenal am Donnerstagabend tiefer in die Krise. Die Pleite war bereits das siebte Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Mit 19 Punkten nach 15 Spielen liegen die „Gunners“ auf dem 10. Platz.

In der vergangenen Woche hatte Arsenal den Trainer Unai Emery entlassen. Der frühere Arsenal-Profi Ljungberg betreut das Team interimsmäßig. Am kommenden Montag ist Arsenal im Londoner Derby bei West Ham United zu Gast.