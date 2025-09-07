Es hatte sich beim BVB schon angedeutet! Kommt es noch zu einem Transfer?

Salih Özcan spielt bei Borussia Dortmund keine Rolle mehr. Der 27-Jährige kam in dieser Saison bisher nur auf vier Einsatzminuten, obwohl der BVB mit Verletzungspech im Mittelfeld zu kämpfen hatte.

Seine sportliche Bedeutung beim Verein ist deutlich gesunken, was auch die Entscheidung zeigt, ihn aus dem Champions-League-Kader zu streichen. Der türkische Nationalspieler steht in Dortmund plötzlich im Abseits. Ein Wechsel könnte seine Situation verändern, und Interesse gibt es aus der Türkei. Wird er den BVB noch vor dem Ende des Transferfensters dort verlassen?

Wechselpotenzial: BVB öffnet die Tür

Wie mehrere Medien berichten, darf Özcan den BVB verlassen, wenn ein passendes Angebot eingeht. Der Verein fordert dafür eine Ablöse von fünf Millionen Euro. Gleichzeitig liegt Özcans Jahresgehalt ebenfalls bei fünf Millionen Euro, was den Transfer auch für Borussia Dortmund attraktiv macht.

Die Schwarzgelben könnten den frei werdenden Betrag in andere Bereiche investieren oder Gehaltsspielraum für einen neuen Spieler beispielsweise im Winter schaffen. Auch der Spieler selbst soll einem Abschied nicht abgeneigt sein.

In den letzten Wochen wurde immer wieder über mögliche Interessenten spekuliert. Besonders Vereine aus der Türkei scheinen Interesse am gebürtigen Kölner zu haben. Das Transferfenster in der Türkei ist noch bis zum 12. September geöffnet, was dem 27-Jährigen eine letzte Möglichkeit bietet, den BVB zeitnah zu verlassen. Da Özcan noch bis 2026 unter Vertrag steht, wäre jetzt der ideale Zeitpunkt für Borussia Dortmund, eine marktgerechte Ablöse zu erzielen.

Folgt noch ein Wechsel?

Schon in den ersten drei Saisonspielen deutete sich an, dass Özcan keine Zukunft mehr beim BVB hat. Trainer Niko Kovac setzte oft auf andere Spieler im Mittelfeld, sodass der Abräumer aus der Türkei sportlich kaum noch Chancen auf Spielzeit hat.

Ein Wechsel in die Türkei könnte also für beide Seiten Vorteile bieten. Özcan hätte die Möglichkeit, in seiner Heimat wieder auf hohem Niveau zu spielen, und der BVB könnte die finanzielle und sportliche Situation optimieren.