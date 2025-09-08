Star will den BVB noch verlassen – doch dieses Debakel hat dabei nicht geholfen

Der Deadline Day ist vorbei und der BVB hat seinen Kader offiziell zusammengestellt. Insbesondere auf den letzten Metern wurde Sebastian Kehl noch einmal aktiv, um Trainer Niko Kovac einen konkurrenzfähigen Kader zur Verfügung zu stellen.

Doch Kehls Arbeit ist noch nicht beendet. Da in anderen Ländern das Transferfenster noch geöffnet ist, hat der BVB weiterhin die Möglichkeit, Spieler abzugeben. Ein heißer Kandidat für einen Abschied bleibt Salih Özcan – doch ein Wechsel könnte sich nun als schwierig erweisen.

BVB plant nicht mit Özcan

Die Konkurrenz im Mittelfeld des BVB ist enorm. Insbesondere nach den Verpflichtungen von Jobe Bellingham und Carney Chukwuemeka war klar, dass für Özcan kein Platz mehr ist. Obwohl man in Dortmund Özcans Stärken in der Defensivarbeit eigentlich durchaus gebrauchen könnte, gilt er weiterhin als Abgangskandidat.

+++ BVB-Neuzugang nach Deadline Day – Lars Ricken freut sich besonders +++

Spätestens nach seinem Ausschluss aus dem Champions-League-Kader wurde klar, dass Kovac nicht mehr länger mit Özcan plant. Und auch der BVB-Star selbst wird sich derzeit wohl kaum in Dortmund wertgeschätzt fühlen. Aktuell führt die heißeste Spur den türkischen Nationalspieler in seine Heimat, wo der Transfermarkt noch einige Tage geöffnet ist. Doch auch dieser Weg könnte sich jetzt kompliziert gestalten.

Özcan-Wechsel vor Komplikationen?

Schließlich erlebte Özcan am Sonntag (07. September) ein absolutes Debakel mit der türkischen Nationalmannschaft. Gegen Spanien ging man in der WM-Qualifikation mit 0:6 baden. Eine desolate Leistung von Özcan und Co. Doch der BVB-Star war an dieser Niederlage kaum beteiligt. Özcan kam erst in der 82. Minute auf den Platz, als die Spanier bereits 6:0 führten.

Hier mehr News für dich:

Dennoch ist klar: Die Spieler, die gestern auf dem Platz standen, haben in der eigenen Heimat aktuell überhaupt keinen guten Ruf. Auch wenn Özcan an der Niederlage kaum schuld war, könnte dies auch seiner Reputation im Land geschadet haben. Ob daher die türkischen Teams noch einmal auf den BVB zukommen, ist derzeit noch offen. Borussia Dortmund wird allerdings bis zur letzten Sekunde darauf hoffen, insbesondere um Özcans dickes Gehalt zu sparen.