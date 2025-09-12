Hammer um Ex-BVB-Trainer perfekt! Nuri Sahin findet neuen Klub

Nach seinem Aus beim BVB wurde es etwas ruhig um Nuri Sahin. Der ehemalige Fußballer ist komplett aus dem Rampenlicht getreten. Doch jetzt steht er wohl vor einer neuen Herausforderung.

Medienberichten zufolge wird er Trainer bei Basaksehir Istanbul. Eine Einigung soll bereits erfolgt sein. Die offizielle Verkündung um den Ex-BVB-Coach wird am Montag (15. September) erwartet. Damit kehrt Sahin nach dem kurzen Dortmund-Abenteuer zurück auf eine Trainerbank – und das in seiner Heimat in der Türkei.

Ex-BVB-Coach Sahin vor Rückkehr

Zuletzt gab es Gerüchte über eine Türkei-Rückkehr Sahins, speziell zu Fenerbahce. Doch der Klub verpflichtete den ehemaligen Schalke-Trainer Domenico Tedesco. Zuvor hatte sich Fenerbahce nach einem schwachen Saisonstart und dem Champions-League-Aus von Star-Coach Jose Mourinho getrennt. Für Sahin eröffnet sich mit Basaksehir nun jedoch eine neue Möglichkeit.

Die Türkei ist für ihn kein Neuland: Zwischen 2021 und 2023 trainierte er Antalyaspor. Jetzt wartet bei Basaksehir bekannte Verstärkung: Stürmer Davie Selke wechselte im Sommer dorthin. Nach einer starken Saison mit dem HSV plant Selke auch in der Süper Lig eine zentrale Rolle im Team zu übernehmen.

Sahin will sich nach dem Dortmund-Aus beweisen

Sahin möchte in Istanbul seine Trainerkarriere neu beleben. Sein plötzliches Ende beim BVB hat Spuren hinterlassen. Mit Basaksehir bekommt er die Chance, seine Qualitäten als Coach unter Beweis zu stellen. Der Klub gilt als ambitioniert, gleichzeitig bietet er ein ruhigeres Umfeld – ideal für eine Neuausrichtung seiner Karriere.

In der Süper Lig steht Sahin jedoch vor einem harten Wettbewerb. Galatasaray, Besiktas und Fenerbahce dominieren die Liga. Sollte Sahin Basaksehir jedoch in den Europapokal zurückführen, würde er nicht nur in der Türkei Anerkennung finden. Auch für europäische Topklubs könnte er dann interessant werden.

Das erste Pflichtspiel wäre dann schon am kommenden Mittwoch (17. September) gegen Fatih Karagümrük. Es ist das Nachholspiel des 1. Spieltags.