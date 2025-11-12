Großer Traum für BVB-Star zum Greifen nah – er kann Geschichte schreiben

Ein enttäuschendes Unentschieden beim HSV (1:1) und ein heftiges Wortgefecht im Kabinengang: Beim BVB sorgte Julian Ryerson zuletzt für eher unschöne Schlagzeilen. Kommt vor. Für langen Groll bleibt ohnehin keine Zeit, denn die nächste große Aufgabe wartet.

Mit der norwegischen Nationalmannschaft steht der Rechtsverteidiger des BVB ganz kurz vor dem größten Coup der jüngeren Fußballgeschichte des Landes. Zum ersten Mal in diesem Jahrtausend könnten die Norweger sich für eine WM-Endrunde qualifizieren. Und das echt eindrucksvoll.

BVB-Star kurz vor WM-Coup

Die Skandinavier fegten bislang durch ihre Qualifikationsgruppe. Stehen ohne Punktverlust auf Platz eins mit einer beeindruckenden Tordifferenz von plus 26. Hauptsächlich dafür verantwortlich: Ex-Borusse Erling Haaland. Mit zwölf Treffern in sechs Spielen. Doch die Norweger sind mittlerweile weitaus mehr als „nur“ ihr Starstürmer.

+++BVB- und Schalke-Ultras machen gemeinsame Sache+++

Spieler wie Ryerson, Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Martin Odegaard (Arsenal London) oder Sander Berge (FC Fulham) messen sich Woche für Woche mit den besten Spielern der Welt. Hinzu kommen junge, aber schon extrem talentierte Spieler wie Antonio Nusa (RB Leipzig) oder Sverre Nypan (Leihspieler Middlesbrough/Manchester City).

Überraschungsteam Norwegen

Trainer Stale Solbakken verbindet diese Einzelspieler zu einer starken Einheit, durch die Norwegen die WM-Teilnahme kaum noch zu nehmen ist. Und auch im Turnier kommenden Sommer muss sich diese Kadermischung nicht verstecken. Ryerson und Co. ist die ein oder andere Überraschung sicherlich zuzutrauen.

Mehr aktuelle News:

Die Spiele gegen Estland (Donnerstag, 13. November, 18 Uhr) und Italien (Sonntag, 16. November, 20.45 Uhr) sollen für den BVB-Star und die Norweger den letzten Schritt in die USA sichern. Danach gilt der volle Fokus des Rechtsverteidigers wieder dem Alltag in Dortmund.