BVB verlängert mit Kovac – und wählt den denkbar schlechtesten Zeitpunkt

Borussia Dortmund verlängert mit Niko Kovac! Mit dieser Nachricht ging der schwarz-gelbe Verein aus dem Ruhrgebiet am Dienstag (26. August) an die Öffentlichkeit. Doch statt sich über diese Nachricht zu freuen, runzeln viele BVB-Fans die Stirn.

Und es ist ihnen nicht zu verübeln. Der Schritt, den Trainer-Vertrag von Kovac vorzeitig zu verlängern, kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Der BVB kann mit dieser Entscheidung eigentlich nur verlieren. Ein Kommentar.

BVB bindet Kovac – warum jetzt?

Nein, aus dem Nichts kam die Verlängerung wahrlich nicht, war doch schon vor einigen Tagen über die sich anbahnende Einigung berichtet worden. Und doch bleibt die Entscheidung der Bosse zu diesem Zeitpunkt eine Überraschung. Eine Überraschung, weil die Mannschaft von Niko Kovac (hier bekommst du alle Details zur Verlängerung) zum Saisonstart keinerlei Anhaltspunkte für einen langfristigen Erfolg unter dem Ex-Bayern-Coach gegeben hat.

Der BVB ist in die Saison gestolpert, anders kann man es nicht sagen. Im Pokal gegen den Drittligisten aus Essen (1:0) brauchte es einen Geniestreich von Serhou Guirassy um nicht länger zittern zu müssen. Beim Bundesliga-Auftakt ließ man sich vom kleinen St. Pauli phasenweise einschnüren und schaffte es letztlich sogar, eine 3:1-Führung wegzuwerfen.

DER WESTEN-Redakteur Marco Hintermüller Foto: DerWesten

Kurzum: Die Probleme, die die Dortmunder seit Jahren plagen, sind aktueller denn je und für jeden sichtbar. Warum also belohnt man den Trainer jetzt mit einem neuen Vertrag?

Zwei bessere Zeitpunkte

Die Verantwortlichen des BVB hätten zwei deutlich bessere Zeitpunkte für diese Entscheidung gehabt. Einer wäre direkt nach dem Ende der vergangenen Saison gewesen. Dort hatte Kovac eine Katastrophensaison der Borussia noch gerettet und sie in die Champions League geführt. Zu diesem Zeitpunkt wäre eine langfristige Verlängerung als Belohnung vollkommen nachvollziehbar gewesen.

Doch das war den Bossen wohl zu früh. Die logische Konsequenz daraus hätte sein müssen: Okay, dann warten wir die Hinrunde ab. Kann Kovac den Erfolg der Rückrunde nachhaltig aufrechterhalten? Kann er Mentalitätsprobleme beheben, der Mannschaft eine erfolgreiche Spielweise einimpfen? All das hätte man Ende des Jahres beurteilen können – und entsprechend handeln können. Zumal Kovac bei seinen jüngsten Stationen immer in der zweiten Saison nachließ und letztlich entlassen wurde >>>

Wird Kovac zum BVB-Sündenbock?

Doch so bindet man Kovac in einer Zeit, in der das Misstrauen der Fans in die Mannschaft und die handelnden Personen größer ist als je zuvor. An dieser Stelle sei gesagt: Für die Probleme, die die Mannschaft derzeit hat, ist Kovac sicherlich nicht der Hauptverantwortliche. Der Kader ist dünn, zentrale Baustellen wurden nicht gelöst.

Und doch wird es Kovac sein, der den Hut als Erstes nehmen muss, wenn diese maue Entwicklung anhält. Der BVB hätte sich mit der zum jetzigen Zeitpunkt voreiligen Verlängerung ins eigene Bein geschossen, sich selbst mehr Abfindung aufgebrummt. All das, weil man den richtigen Zeitpunkt für eine Verlängerung mit dem Trainer falsch eingeschätzt hat.