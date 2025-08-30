BVB schon in Bedrängnis – Kovac muss es mit aller Macht verhindern

Borussia Dortmund steht vor einem ganz wichtigen Spiel. Nicht, dass die Heimpartie gegen Union Berlin schon über die Saison entscheiden würde. Doch der Ausgang wird maßgeblich dazu beitragen, wie stürmisch die Länderspielpause beim BVB wird.

Denn Mannschaft und Trainer sind bei einigen Fans und Experten schon angezählt. Nicht zuletzt durch den äußerst mauen Auftritt des BVB bei St. Pauli, bei dem man auch noch ein 3:1 wegwarf. Gibt es gegen die Hauptstädter keinen Sieg, könnte sich der Gegenwind nochmal verschärfen – auch für Niko Kovac.

BVB mit Kritik konfrontiert

Der Kader zu dünn, die Baustellen zu wenig adressiert, Fußball zum Abgewöhnen, keine spielerischen Ideen – diese Vorwürfe und Ängste gab es beim Dortmunder Anhang durch die Vorbereitung hinweg. Die ersten beiden Pflichtspiele schienen diesen Eindruck zu bestätigen. Borussia Dortmund agierte sowohl im Pokal gegen Essen als auch gegen St. Pauli glanzlos.

Viel Quergeschiebe, wenig Zug zum Tor, die Hoffnung, dass Serhou Guirassy irgendwie schon einen rein murmelt: Das war die BVB-Taktik. Das schwarz-gelbe Spiel war schon mal deutlich ansehnlicher. Und wenn dann auch noch so ein Spiel wie gegen St. Pauli (hier mehr zum Spiel lesen) passiert, ist klar, dass der Frust groß ist.

Kovac braucht einen Sieg

Daher muss Niko Kovac gegen Berlin unbedingt einen Weg finden, das eigene Spiel ideenreicher und vor allem erfolgreicher zu gestalten. Nicht, weil sein Job in der Länderspielpause sonst akut gefährdet wäre (immerhin verlängerte er gerade erst seinen Vertrag). Wohl aber, weil das Umfeld sonst schon wieder nervös werden, die Nerven blank liegen würden.

Klar ist: Man will in Dortmund nicht wieder eine Saison wie im letzten Jahr erleben, in der man zwischenzeitlich ums gesamte europäische Geschäft bangen musste. Erst der starke Schlussspurt unter Kovac rettete dem BVB die Königsklasse.

Auch deshalb hat der Coach noch Kredit. Aber auch er sollte sich dran erinnern: Nuri Sahin ging als Dortmund-Trainer letzte Saison mit einem Sieg und einem Unentschieden in die erste Länderspielpause. Und schon da gab es leichte Unruhe, die er bis zu seiner Entlassung nie ganz ersticken konnte.