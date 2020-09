BVB erhöht Zuschauerzahl für nächstes Heimspiel – das musst du wissen, wenn du dabei sein willst

Die Zuschauer kehren zurück in die Bundesliga. Bei Borussia Dortmund waren im ersten Heimspiel bereits knapp 10.000 im Signal Iduna Park zu Gast.

Am kommenden Wochenende werden nun noch mehr Zuschauer zugelassen sein, wie Borussia Dortmund verkündete. Und nicht nur Dauerkarteninhaber dürfen sich freuen. Auch normale Mitglieder haben die Chance auf ein Ticket.

Borussia Dortmund: Stadion-Besuch unter bestimmten Kriterien möglich

Die Spieler des BVB dürfen sich im Heimspiel am Samstag gegen den SC Freiburg über eine noch größere Kulisse als vor knapp anderthalb Wochen gegen Borussia Mönchengladbach freuen. Wie der Verein nun bekannt gab, habe die Stadt Dortmund weitere 1500 Plätze für das Bundesliga Duell genehmigt.

Das ist der Signal Iduna Park:

Eröffnet am 2. April 1974 als Westfalenstadion

Kapazität: 81.365 Plätze

WM-Stadion 1974 und 2006

Beherbergt die größte Stehtribüne Europas

Bei der Partie gegen das Team aus dem Breisgau dürfen so nun 11.500 Zuschauer ihrem Herzensverein zujubeln und live im Stadion anfeuern. Dadurch ergibt sich nun auch für nicht Dauerkarteninhaber die Chance, endlich wieder ins Stadion zu gehen.

Wie die Borussia erklärte, werden die übrigen 1500 Tickets am Mittwoch ab 12 Uhr über den Online-Shop des BVB in den Verkauf gehen. Erstmals haben dann auch Vereinsmitglieder ohne Dauerkarte die Chance, an Tickets für die laufende Saison zu kommen.

Gegen Freiburg werden 11.500 Zuschauer vor Ort sein. Foto: imago images

Jedoch ist auch dies nur unter bestimmten Auflagen möglich. Nach wie vor gewähren die Dortmunder nur Fans Eintritt, die ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen haben. Ebenso darf in den Städten der 7-Tage-Inzidenz nicht bei über 35 pro 100.000 Einwohner liegen.

„Wir freuen uns, dass erstmals auch Vereinsmitglieder wieder die Möglichkeit haben, ein BVB-Heimspiel zu besuchen“, erklärte BVB-Präsident Dr. Reinhard Rauball. „Da aktuell nur eine sehr begrenzte Zahl von Zuschauern Einlass finden kann, bitte ich unsere Mitglieder um Verständnis dafür, dass das Kontingent recht klein ausfällt. Aber es ist ein Anfang.

Erst Supercup, dann Bundesliga

Bevor die Schwarzgelben aber in der Bundesliga antreten, steht am Mittwochabend das Supercup-Duell mit dem FC Bayern München an (Alle Informationen dazu findest du bei uns im Live-Ticker >>>). In München ging Borussia Dortmund in den letzten Jahren regelmäßig baden.

Beim Gastspiel in der Allianz-Arena sind indes keine Zuschauer zugelassen. Die Infektionszahlen in und um München sind zu hoch. Schon in der Liga musste der FCB auf eigene Fans verzichten. (mh)