Holt Borussia Dortmund jetzt auch noch DIESES Polen-Juwel?

Dortmund. Hat Borussia Dortmund etwa schon das nächste große Talent an der Angel?

Kaum hat der BVB die zweijährige Leihe des brasilianischen Ausnahmetalents Reinier bekanntgegeben, da wird Borussia Dortmund schon mit dem nächsten Juwel in Verbindung gebracht.

Borussia Dortmund: Was läuft da mit Karbownik?

Spanische Medien berichten, dass neben dem FC Sevilla vor allem der BVB ein Auge auf Michael Karbownik geworfen haben soll. Der 19-Jährige feierte in der vergangenen Saison als Linksverteidiger bei Legia Warschau seinen großen Durchbruch.

Auf dieser Position kam beim BVB in der vergangenen Saison meist Raphael Guerreiro zum Einsatz. Sollten Nico Schulz und Marcel Schmelzer sich auch in dieser Spielzeit wieder mit einigen Blessuren rumplagen, könnte die Verpflichtung eines weiteren Linksverteidigers bei Borussia Dortmund durchaus sinnvoll sein.

---------------

---------------

Karbownik ist kein Schnäppchen

Für Karbownik müsste der BVB allerdings tief in die Tasche greifen. Der Vertrag des Polen bei Legia läuft bis 2024. Die Ablöse läge daher wohl deutlich oberhalb von 10 Millionen Euro. Eine solche Summe könnte Borussia Dortmund vermutlich erst locker machen, wenn die Schwarzgelben einen Leistungsträger verkaufen.

---------------

BVB: Die Sommer-Zugänge

Jude Bellingham (kam für 26,5 Mio. Euro von Birmingham City)

Thomas Meunier (kam ablösefrei von Paris Saint-Germain)

Reinier (kam auf Leihbasis von Real Madrid)

BVB: Die Sommer-Abgänge

Leonardo Balerdi (wurde an Olympique Marseille ausgeliehen)

Eric Oelschlägel (Vertragsende)

Achraf Hakimi (kehrte nach seiner Leihe zurück zu Real Madrid und wechselte von dort zu Inter Mailand)

---------------

Mitte September wird's wieder ernst

Das erste Pflichtspiel der Saison steht für Borussia Dortmund am 13. September an. In der 1. Runde des DFB-Pokal ist der BVB beim Ruhrgebiets-Nachbarn MSV Duisburg zu Gast.

---------------

Borussia Dortmund: Die Testspiele

12. August

BVB – Altach 6:0

BVB – A. Wien 11:2

BVB – Duisburg

BVB – F. Rotterdam

BVB – Paderborn

BVB – Bochum

---------------

In der darauffolgenden Woche beginnt die Bundesliga. Zum Auftakt empfangen die Schwarzgelben die Borussia aus Mönchengladbach, den Ex-Verein von BVB-Trainer Lucien Favre. Durch den Einzug von Bayern München in das Champions-League-Finale wird das Duell der Borussen das Eröffnungsspiel der 58. Bundesligaspielzeit. (dhe)