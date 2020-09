Ex-BVB-Star Mario Götze: ER springt ihm jetzt zur Seite – „Respektlos“

am 28.09.2020 um 05:55

Die Karriere Mario Götze ist nach seinem Siegtreffer im WM-Finale 2014 ins Stocken geraten. Es folgte eine Rückkehr zum BVB und eine lange Pause wegen einer Stoffwechselkrankheit. Zu alter Stärke ist er nie zurückgekommen.

Von vielen Kritikern wurde die Zeit von Ex-BVB-Star Mario Götze schon als beendet erklärt. Jetzt springt ihm Freiburg-Star Nils Petersen zur Seite.

Ex-BVB-Star Mario Götze bekommt Rückendeckung von Petersen

Der Vertrag von Mario Götze beim BVB ist in diesem Sommer ausgelaufen. Seit dem ist der 28-Jährige vereinslos. Einen neuen Verein gefunden hat er noch nicht. Das Gehalt des WM-Siegtorschützen schreckt einen Klubs wohl ab.

Kritiker würden behaupten, dass Mario Götze einfach nicht mehr gut genug für ein Spitzenteam ist. Nils Petersen sieht das deutlich anders. Gegenüber „Sport 1“ sagte er jetzt: „Er ist ein Spieler für eine große Mannschaft. Er gehört in eine Mannschaft, die viel Ballbesitz hat und viele Aktionen in der gegnerischen Hälfte und ich sehe ihn echt nicht in unserem beschaulichen Haus.“

Petersen schießt gegen die Kritiker

Petersen stärkt Götze den Rücken und schießt gegen die Kritiker: „Zu sagen, die Götze-Zeit sei vorbei, ist auch bisschen respektlos. Er ist ein Spieler, der viele viele Mannschaften bereichern würde und jetzt hat es eben nicht gereicht für einen Vertrag beim BVB.“ Er sehe für Götze aber die Möglichkeit, bei jedem Verein zu spielen, außer vielleicht bei den Bayern.

Nils Petersen nimmt Mario Götze in Schutz. Foto: imago images/Sven Simon

Bei den Bayern war Mario Götze zuletzt im Gespräch. Hansi Flick erteilte diesem Gerücht aber eine Absage. „Aktuell ist es für uns keine Option. Das muss man so stehen lassen“, so Flick. Gespräche zwischen den Beiden habe es aber gegeben. Medienberichten zufolge soll Flick sich auch für den 28-Jährigen eingesetzt

-----------------------

Mehr BVB-News:

Borussia Dortmund: United-Fans glauben, dass Sancho wegen IHR beim BVB bleibt

DAZN-Hammer! BVB bekommt seine eigene Serie!

Borussia Dortmund: Man United plant neuen Sancho-Anlauf! Wird der BVB bei dieser Summe doch noch schwach?

-----------------------



Welche Optionen hat Götze noch?

Zuletzt hatte Hertha BSC öffentlich bekundet, dass man sich mit dem Namen Mario Götze beschäftigt habe. Ob Hertha aber eine Option für ihn ist, ist offen. Götze hatte erklärt, dass er gerne noch die Champions League gewinnen würde. Das ist mit Hertha in den nächsten Zeit noch nicht möglich wäre.

+++ BVB-Coach schwärmt von Moukoko – „Obwohl er fast noch ein Kind ist“ +++

Weiterhin gibt es wohl auch die Option nach Spanien oder Italien zu wechseln. AC Mailand, AS Rom oder der FC Sevilla sind Vereine, die immer wieder genannt werden, wenn es um Mario Götze geht. (fs)