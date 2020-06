Bei Borussia Dortmund stellt Lucien Favre klar: „DAS ist sehr wichtig für den BVB“

Für Lucien Favre neigt sich die zweite Saison bei Borussia Dortmund ihrem Ende entgegen. Der Trainer ist auf dem besten Wege, mit dem BVB erneut die 70-Punkte-Marke zu knacken und als Vizemeister über die Ziellinie zu laufen.

Ist dies ein Erfolg für Borussia Dortmund? Oder ist das Verpassen der Meisterschaft nicht viel eher als Scheitern zu werten?

Borussia Dortmund: Favre über CL-Quali glücklich

Favre stellt klar, dass die Priorität beim BVB woanders liegt. „Es ist sehr wichtig für Borussia Dortmund, die Champions League zu erreichen“, sagt der Trainer von Borussia Dortmund: „Das haben wir geschafft.“

Dank des 1:0-Erfolgs in Düsseldorf und der Niederlage der Gladbacher beim FC Bayern steht schon seit Samstag fest: Der BVB wird auch in der kommenden Saison an der Königsklasse teilnehmen.

Das ist für Favre keine Selbstverständlichkeit. Denn laut des Schweizers verstärken die anderen Bundesligisten sich von Jahr zu Jahr.

Favre: „Wir sehen, dass die Konkurrenz in Deutschland immer besser wird. Da müssen wir aufpassen. Alle Spiele sind enorm schwer.“

BVB auf der Saison-Zielgeraden

Das gilt laut Favre auch für die drei verbleibenden Saisonspiele: „In unseren drei kommenden Spielen treffen wir auf ein Team, das gegen den Abstieg kämpft, dann gegen die starken Leipziger und dann gegen Hoffenheim, das noch in die Europa League will.“

Auch wenn es für den BVB in den drei verbleibenden Spielen um nicht allzu viel geht - die Marschrichtung von Borussia Dortmund auf der Zielgeraden der Saison ist klar. Favre: „Wir haben jetzt noch drei Partien und wollen das Beste daraus machen. Aber wie immer gilt: Wir denken von Spiel zu Spiel.“

Ein kleines Ziel bleibt Borussia Dortmund noch: Der BVB stellte am Samstag den eigenen Tor-Rekord innerhalb einer Bundesliga-Saison ein. Diesen will die Favre-Truppe in den drei ausstehenden Spielen nun ausbauen.

Der BVB-Coach: „Wir haben jetzt 82 Tore geschossen. Das zeigt, dass wir immer nach vorne spielen wollen. Wir wollen immer so viele Tore schießen wie möglich. Aber wir müssen uns manchmal auch damit begnügen, dass wir ein Spiel mit 1:0 gewinnen.“