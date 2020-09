Stellt der BVB seine Nationalspieler nicht ab? DAS sagt Sportdirektor Zorc

Wird Borussia Dortmund seine Nationalspieler bei der kommenden Länderspielpause (5. bis 15. Oktober) womöglich nicht abstellen?

Wegen möglicher Corona-Einschränkungen hat der BVB zu Recht Angst, dass seine Nationalspieler nach der Rückreise aus Risikogebieten zunächst in Quarantäne müssen. Dadurch könnten Spieler von Borussia Dortmund im schlimmsten Fall mehrere Spiele verpassen.

BVB: Was passiert mit den Nationalspielern?

Michael Zorc gibt zunächst Entwarnung: „Für die nächste Länderspielpause sehe ich kein Problem, wenn ich die aktuelle Nachrichtenlage überblicke. Denn die Situation bei einer Rückreise aus den sogenannten Risikogebieten wird sich wahrscheinlich nicht verändern.“

Der BVB-Sportdirektor weiter: „Wenn es so bleibt, dass man sich mit einem negativen Corona-Test von den Einschränkungen befreien kann, dann können wir unsere Nationalspieler auch abstellen.“

Gleichzeitig betont Zorc: „Wenn das nicht so einfach geht – wenn sich zum Beispiel eine mehrtägige Quarantäne an eine Auslandsreise anschließen sollte – und dadurch ein Spieler die Vorbereitung auf ein Pflichtspiel oder gar das Pflichtspiel verpassen sollte, dann würden wir uns vorbehalten, die Spieler nicht abzustellen.“

BVB vor englischen Wochen

Sollten mehrere BVB-Profis nach der kommenden Länderspielpause in Quarantäne, hätte Borussia Dortmund gewaltige Probleme. Denn nach dieser Länderspielpause geht es für die Schwarzgelben ans Eingemachte.

In den drei darauffolgenden Wochen muss der BVB an den Wochenenden jeweils in der Bundesliga ran und unter der Woche jedes Mal in der Champions League. Ein derart straffes Programm kann Borussia Dortmund nur abspulen, wenn Trainer Lucien Favre auf alle seine Spieler zurückgreifen kann.

Anschließend gibt es erneut eine Länderspielpause vom 9. bis 19. November. Auch dann wird der BVB die aktuelle Corona-Situation genau überprüfen, ehe er seine Nationalspieler abstellt. (dhe)