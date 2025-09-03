Beim BVB chancenlos – jetzt ist ein Ex-Juwel der gefeierte Held

In der jüngeren Vergangenheit gab es beim BVB so einige Spieler, die nicht zu überzeugen wussten. Dementsprechend hatte Borussia Dortmund dann auch keine Verwendung mehr für sie.

Gleiches gilt auch für Youssoufa Moukoko, der den BVB in diesem Sommer endgültig verlassen hat. Beim FC Kopenhagen scheint seine Karriere neu zu beleben. Nachdem der 20-Jährige in den ersten Spielen torlos geblieben war, traf er zuletzt zweimal in Folge. Damit weckt er bei den Fans Hoffnungen, sein großes Potenzial endlich auszuschöpfen und seiner Karriere neuen Schwung zu verleihen.

Ex-BVB-Juwel Moukoko der gefeierte Held

Vergangene Woche erzielte Moukoko das entscheidende Tor zum 2:0 gegen den FC Basel in der Champions-League-Qualifikation. Der Elfmeter (84.) sicherte Kopenhagen den Einzug in die Gruppenphase – und bescherte dem Klub durch die zusätzlichen Einnahmen satte 33,5 Millionen Euro.

Auch interessant: RTL verkündet Formel-1-Hammer: Großer Jubel beim Sender

Auch im Ligaspiel gegen den FC Randers war Moukoko erfolgreich: Mit seinem Treffer zum 2:0 legte er die Grundlage für den 5:1-Sieg und die Tabellenführung nach sieben Spieltagen.

Der Wechsel des Stürmers vom BVB zu Kopenhagen kostete die Dänen fünf Millionen Euro Ablöse. Eine mutige Entscheidung für beide Seiten, denn Moukoko konnte in Dortmund nicht nachhaltig überzeugen. Dabei galt er einst als eines der größten Talente im deutschen Fußball. 2016 war er vom FC St. Pauli zur Jugend des BVB gewechselt und sorgte dort für Furore. Bereits mit zwölf Jahren spielte er in der U16-Nationalmannschaft und überzeugte mit einer beeindruckenden Torquote.

Neustart nach enttäuschender Dortmund-Zeit

Auch in der Bundesliga stellte er Rekorde auf: Moukoko ist der jüngste Bundesliga- und Champions-League-Spieler aller Zeiten. Doch seine Zeit beim BVB war letztlich nicht der erhoffte Durchbruch. In 99 Profispielen erzielte er 19 Treffer, schaffte es aber nie zum Stammspieler. Von 2024 bis 2025 wurde er an Nizza verliehen, wo er ebenfalls nur Ergänzungsspieler war.

Mehr Nachrichten für dich:

Mit dem Wechsel nach Kopenhagen scheint Moukoko nun endlich eine Mannschaft gefunden zu haben, in der er sich entfalten kann. Die Fans des dänischen Meisters hoffen darauf, dass er den Erwartungen gerecht wird, die einst beim BVB an ihn gestellt wurden. Bereits jetzt wird der Junioren-Nationalspieler aber für die wichtigen Tore der vergangenen Wochen gefeiert.