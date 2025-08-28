Ex-Dortmund-Star sorgt für Mega-Jubel! BVB-Fans blicken neidisch hin

Die Champions League steht vor der Tür und jetzt stehen auch die letzten Vereine fest, die am Wettbewerb teilnehmen werden. Ein Team, das sich am Mittwochabend (27. August) noch qualifiziert hat, ist der FC Kopenhagen.

Dorthin schauen die BVB-Fans in diesem Jahr besonders. Denn zu Beginn der Saison wechselte das ehemalige Mega-Juwel Youssoufa Moukoko zum dänischen Top-Klub – und dieser sorgte bei seinen neuen Fans jetzt für einen Mega-Jubel.

Ex-BVB-Star Moukoko nutzt seine Chance

Moukoko wurde im Champions-League-Qualifikationsduell gegen den FC Basel zum absoluten Matchwinner. Nach dem 1:1 im Hinspiel war für das Rückspiel alles offen. Der Ex-BVB-Star startete aber zunächst von der Bank.

+++ Der BVB tut es schon wieder! Millionendeal als Fehlinvestition? +++

In der 61. Minute wurde Moukoko eingewechselt. 1:0 führte Kopenhagen zu diesem Zeitpunkt bereits. Dennoch entschied sich der Trainer, mit Moukoko einen weiteren Stürmer zu bringen – und das erwies sich als die völlig richtige Entscheidung.

Moukoko wird gefeiert

In der 84. Minute wurde Kopenhagen-Star Viktor Claesson im Strafraum zu Boden gebracht – Elfmeter für die Dänen. Und diese Verantwortung übernahm ausgerechnet der 20-jährige Moukoko. Mit Selbstbewusstsein ging er zum Punkt und verlud den Torwart schließlich komplett. Moukoko brachte den Ball sicher im Netz unter – 2:0 für Kopenhagen.

Hier mehr News für dich:

Daraufhin folgte der Mega-Jubel. Moukoko lief zur Kurve und ließ sich von den Fans feiern. Dabei wurde der Ex-BVB-Star von den Fans umarmt und zum Helden gemacht. Insbesondere die BVB-Fans blicken neidisch auf die Szenen. Schließlich erhoffte man sich so sehr, dass Moukoko in Schwarz-Gelb explodieren und sich zu einer festen Größe entwickeln würde. Jetzt gilt es zu ertragen, wie ihr Ex-Star von anderen Fans gefeiert wird.

Gönnen wird man Moukoko sein Glück aber allemal – und jetzt besteht auch die Möglichkeit auf ein Wiedersehen in der Champions League.