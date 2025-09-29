Nach BVB-Aus: Sven Mislintat feiert den größten Erfolg seiner Karriere

Lange hatte es hinter den Kulissen gekriselt, dann kam es schließlich zum großen Knall: Borussia Dortmund und Kaderplaner Sven Mislintat gingen getrennte Wege. In seiner zweiten Amtszeit passte es nicht mehr mit dem BVB, der gebürtige Dortmunder geriet vor allem durch Reibereien mit Sportdirektor Sebastian Kehl in die Schlagzeilen.

Ganz anders sah das zwischen 2009 und 2016 aus: Damals erarbeitete sich Mislintat als Chefscout den Ruf des „Diamantenauges“. In dieser Zeit entdeckte er für den BVB zahlreiche Top-Talente, von denen einige später zu internationalen Stars aufstiegen. Einer von ihnen krönte seine Karriere sogar mit dem größten Erfolg überhaupt – ein Triumph, der wohl auch für Mislintat selbst der Höhepunkt seiner Scouting-Laufbahn ist.

Nach seinem Aus beim BVB: Mislintat feiert großen Erfolg

2016 schlug Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt zu und verpflichtete Ousmane Dembele von Stade Rennes. 15 Millionen Euro überwiesen die Schwarzgelben an den Ligue-1-Klub – entdeckt und empfohlen von Sven Mislintat. Einmal mehr bewies das „Diamantenauge“ damit sein Gespür für außergewöhnliche Talente, auch beim damals noch unbekannten Franzosen.

Gleich im ersten Jahr explodierte erst Dembele und dann auch sein Marktwert. 2017 wechselte er schließlich für insgesamt 148 Millionen Euro zum FC Barcelona – ein Transfer, der für den BVB zu einem wahren Jahrhundertgeschäft wurde. Ein Deal, der ohne Mislintats Spürsinn kaum möglich gewesen wäre.

Über ein halbes Jahr nach seinem beschlossenen Aus in Dortmund trat Mislintat erstmals wieder ins Rampenlicht. Von dem ehemaligen Kaderplaner war lange wenig zu hören gewesen – doch beim Ballon d’Or zeigte er sich an der Seite seines einstigen Schützlings Dembele und feierte mit ihm dessen größten Karriereerfolg.

Großer Moment für Dembele und Mislintat

Stolz präsentierte der Ex-BVB-Star Dembele seinen Ballon d’Or und richtete dabei auch Worte des Dankes an seinen Ex-Klub Borussia Dortmund. Auf Instagram teilte der französische Star zudem ein Foto mit Mislintat an seiner Seite – ein klares Zeichen der Anerkennung. Denn ohne das „Diamantenauge“ wäre Dembeles steiler Aufstieg wohl kaum in dieser Form möglich gewesen.

Auch Mislintat durfte damit endlich wieder einen Moment des Glücks erleben – nachdem seine zweite Amtszeit in Dortmund alles andere als nach Wunsch verlaufen war. Ende August zog der Revierklub schließlich den Schlussstrich und löste den Vertrag endgültig auf. Mislintat erhielt eine Abfindung und ist seitdem für neue Aufgaben verfügbar.